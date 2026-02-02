Vietbank tri ân và kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa công bố quyết định kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao. Theo đó, Hội đồng quản trị Vietbank thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Trần Tuấn Anh và chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Sỹ, kể từ ngày 02/02/2026 để nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Vietbank và bà Trần Thị Ngọc Lý chức vụ Phó Tổng Giám đốc, kể từ ngày 02/02/2026.

Hội đồng quản trị Vietbank ghi nhận, tri ân và đánh giá cao những đóng góp của bà Trần Tuấn Anh và ông Nguyễn Tiến Sỹ trong thời gian công tác tại Vietbank đã góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển của ngân hàng.

Ông Dương Nhất Nguyên - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Hữu Trung – Phó Chủ tịch HĐQT trao quyết định miễn nhiệm và tri ân Bà Trần Tuấn Anh - TGĐ và Ông Nguyễn Tiến Sỹ - P.TGĐ

Bà Trần Tuấn Anh đã gắn bó với Vietbank hơn 3 năm trên cương vị Tổng Giám đốc. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, bà đã có nhiều đóng góp cho các định hướng và thúc đẩy Vietbank phát triển theo hướng an toàn, ổn định và bền vững. Dưới sự điều hành của bà, năm 2024, Vietbank đã mở rộng thêm 14 TTKD nâng tổng số mạng lưới hoạt động lên 132 TTKD tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước. Quy mô và hiệu quả hoạt động của ngân hàng ghi nhận bước tăng trưởng rõ nét từ giai đoạn 2023 đến nay. Huy động vốn tăng trưởng bình quân 16%/năm trong 3 năm. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế năm 2025 tăng hơn 35% so với năm 2024 và gần gấp đôi so với năm 2023, cải thiện rõ nét về hiệu quả hoạt động và chất lượng tăng trưởng. Bên cạnh đó, bà cũng góp phần kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý, điều hành tại Hội sở và các khu vực, TTKD .

Bà Trần Tuấn Anh - TGĐ Vietbank phát biểu trong buổi lễ tri ân và công bố quyết định nhân sự cấp cao Vietbank sáng ngày 02.02.2025

Ông Nguyễn Tiến Sỹ đã có hơn 5 năm gắn bó với Vietbank trên cương vị Phó Tổng Giám đốc, trực tiếp phụ trách Khối Hỗ trợ Kinh doanh. Trong suốt quá trình đương nhiệm, ông đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng, đặc biệt trong công tác xây dựng và phát triển mạng lưới hoạt động của ngân hàng. Bên cạnh đó, ông cũng đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý hoạt động truyền thông, marketing, từng bước xây dựng, chuẩn hóa và củng cố hình ảnh thương hiệu Vietbank trên thị trường, góp phần nâng cao mức độ nhận diện và uy tín của ngân hàng đối với khách hàng và đối tác.

Để bảo đảm hoạt động điều hành diễn ra ổn định và hiệu quả, Hội đồng quản trị Vietbank thống nhất bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Vietbank – giữ chức danh Quyền Tổng Giám đốc Vietbank cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao nằm trong chiến lược phát triển của Vietbank, nhằm tăng cường năng lực quản trị, điều hành và thực thi chiến lược kinh doanh trong giai đoạn mới, đồng thời kế thừa và phát huy những nền tảng đã được xây dựng bởi các lãnh đạo tiền nhiệm.

Hội đồng Quản trị trao quyết định bổ nhiệm cho Ông Lê Thanh Quý Ngọc - Q.TGĐ và Bà Trần Thị Ngọc Lý - P.TGĐ Vietbank

Ông Lê Thanh Quý Ngọc tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học RMIT Việt Nam, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và quản trị rủi ro. Trước khi gia nhập Vietbank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước như: Giám đốc Khối Quản lý rủi ro tại OCB và HSBC Việt Nam; Giám đốc Khối Tín dụng tại Hong Leong Bank Việt Nam.

Ông Lê Thanh Quý Ngọc – Tân Quyền Tổng Giám đốc Vietbank

Ông gia nhập Vietbank từ tháng 8/2024 với chức danh Giám đốc Khối Quản lý rủi ro và được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vietbank từ ngày 10/6/2025. Trong quá trình công tác, ông được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đánh giá cao về năng lực điều hành và chuyên môn, cùng những sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Bà Trần Thị Ngọc Lý – Phó Tổng Giám đốc Vietbank

Bên cạnh đó, nhằm tăng cường nhân sự cho Ban Điều hành, Hội đồng quản trị Vietbank cũng quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Lý, Giám đốc Khối Nguồn nhân lực – giữ chức Phó Tổng Giám đốc Vietbank.

Theo Báo cáo tài chính năm 2025, Vietbank ghi nhận tổng tài sản đạt 196.969 tỷ đồng, nguồn vốn huy động đạt 125.291 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 108.440 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.526 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,76%, phản ánh chất lượng tài sản và công tác quản trị rủi ro ổn định. Đáng chú ý, Vietbank đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng vào tháng 12/2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên 10.769 tỷ đồng, chính thức gia nhập nhóm các ngân hàng có vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng tại Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ tri ân và công bố các quyết định về nhân sự cấp cao Vietbank ngày 02/02/2026.

Trong bối cảnh ngành ngân hàng tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức vĩ mô và yêu cầu về chuẩn mực quản trị ngày càng cao, Vietbank luôn chú trọng việc củng cố bộ máy lãnh đạo, nâng cao nền tảng tài chính. Việc kiện toàn và bổ nhiệm đội ngũ lãnh đạo cấp cao được Vietbank triển khai song song với quá trình củng cố năng lực tài chính và nâng cao hiệu quả quản trị. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm sự ổn định của bộ máy điều hành, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và hiệu quả của Vietbank trong giai đoạn tiếp theo.