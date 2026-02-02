Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thủ tướng: Hội chợ mùa Xuân phải trở thành điểm hẹn giao thương vươn tầm quốc tế

Dương Hưng
TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, Hội chợ mùa Xuân phải trở thành điểm hẹn giao thương vươn tầm quốc tế, không chỉ đo đếm bằng doanh thu mà còn bằng giá trị hội tụ của sản phẩm, thị trường, đối tác và cơ hội hợp tác. Đây phải là không gian “thổi hồn” vào sản phẩm Việt Nam, nơi mỗi hàng hóa trở thành một “đại sứ” quảng bá thương hiệu, văn hóa và hình ảnh quốc gia.

Sáng 2/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính thức khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây không chỉ là một sự kiện thương mại - tiêu dùng đơn thuần, mà còn là “bước chạy đà” quan trọng để tạo xung lực mới cho nền kinh tế ngay từ những ngày đầu năm.

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao việc Hội chợ Mùa Xuân 2026 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, công trình hiện đại, mang tính biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội. Thủ tướng cho rằng, sự kiện này tiếp nối thành công của Hội chợ Mùa Thu 2025 và các hoạt động triển lãm lớn trước đó, từng bước hình thành không gian xúc tiến thương mại, đầu tư chuyên nghiệp, quy mô quốc gia, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm hội chợ, triển lãm của khu vực và quốc tế.

z7491921350102-6e62304603f328cb65f8837070329854.jpg
Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành tham dự hội chợ.

Với quy mô hơn 3.000 gian hàng, được tổ chức theo nhiều phân khu chuyên đề, Thủ tướng nhấn mạnh Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm dịp Tết, mà còn mang đến một “hành trình du xuân” giàu bản sắc, nơi hội tụ văn hóa, ẩm thực, sản phẩm đặc trưng vùng miền và các hoạt động trải nghiệm dành cho người dân.

Theo Thủ tướng, điểm cốt lõi của hội chợ là hướng về nhân dân, lấy người tiêu dùng làm trung tâm, tạo không gian để doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh quảng bá sản phẩm, kết nối thị trường. Thủ tướng nhấn mạnh định hướng xây dựng hội chợ trở thành nơi hội tụ tinh hoa hàng hóa Việt Nam theo tiêu chí “6 nhất”: Tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất.

“Đây không chỉ là cam kết về chất lượng sản phẩm, mà còn là thông điệp mạnh mẽ nhằm củng cố niềm tin của người tiêu dùng, lan tỏa sâu rộng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời thể hiện thái độ kiên quyết trong việc đấu tranh với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, Thủ tướng cho hay.

z7492125201346-80a182f5c670006aaba6442af58c9f9d.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, hội chợ là dịp lan tỏa sâu rộng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Từ góc độ phát triển dài hạn, Thủ tướng đặt ra 3 kỳ vọng lớn đối với Hội chợ Mùa Xuân 2026: Hội chợ phải trở thành điểm hẹn giao thương vươn tầm quốc tế, không chỉ đo đếm bằng doanh thu mà còn bằng giá trị hội tụ của sản phẩm, thị trường, đối tác và cơ hội hợp tác. Đây phải là không gian “thổi hồn” vào sản phẩm Việt Nam, nơi mỗi hàng hóa trở thành một “đại sứ” quảng bá thương hiệu, văn hóa và hình ảnh quốc gia. Cùng với đó, hội chợ cần góp phần khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, tạo đà cho tăng trưởng nhanh và bền vững trong những năm tới.

Hội chợ mùa Xuân năm 2026 được tổ chức trong không gian lên tới 130.000 m² tại Trung tâm Triển lãm số 1 Đông Nam Á, với 3.000 gian hàng, thu hút khoảng 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, dự kiến đón hàng triệu lượt khách tham quan, diễn ra đến hết ngày 13/2. Bộ Công Thương cũng kỳ vọng Hội chợ mùa Xuân sẽ đạt doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng; góp phần kích thích tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán.

Dương Hưng
#Hội chợ mùa xuân #sản phẩm thị trường #Bộ Công Thương #Thủ tướng

