Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Thay đổi quan trọng về thủ tục thuế tại Hà Nội từ hôm nay

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ hôm nay (2/2), người nộp thuế có thể lựa chọn tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội để nộp thủ tục hành chính thuế, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Thuế TP. Hà Nội thông báo, từ ngày 2/2, triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại điểm phục vụ hành chính công trên toàn địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, hồ sơ được tiếp nhận theo hình thức phi địa giới hành chính. Người nộp thuế có thể lựa chọn tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội để nộp thủ tục hành chính.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định). Riêng sáng thứ Bảy, có thể được bố trí tăng cường theo tình hình thực tế. Người nộp thuế liên hệ nhận kết quả theo số điện thoại/địa chỉ ghi trên phiếu hẹn.

Thuế Hà Nội lưu ý, đối với các thủ tục hành chính đã đáp ứng điện tử toàn trình, đề nghị người nộp thuế thực hiện nộp thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử.

Đối với hồ sơ là công văn (không phải thủ tục hành chính), người nộp thuế nộp tại bộ phận văn thư tại trụ sở cơ quan Thuế quản lý.

Đối với đề nghị hỗ trợ về chính sách, thủ tục, ứng dụng ngành thuế, hỗ trợ khác, người nộp thuế đến trực tiếp "Bộ phận hỗ trợ người nộp thuế" tại trụ sở cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Người nộp thuế có thể thực hiện các thủ tục hành chính thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Thuế TP. Hà Nội và các Thuế cơ sở tại 1 trong 31 điểm Phục vụ hành chính công dưới đây:

STT
 Điểm Phục vụ HCC
 Địa chỉ
1
 Chi nhánh số 1
 258 Võ Chí Công, phường Tây Hồ
2
 Tây Hồ
Số 657, đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ
3
 Nghĩa Đô
 Số 45 đường Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô
4
 Thanh Xuân
 Ngõ 11, đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân
5
 Hoàn Kiếm
 Số 126 phố Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm
6
 Ba Đình
 Số 18B Lê Hồng Phong, phường Ba Đình
7
 Ô Chợ Dừa
 Số 61 phố Hoàng Cầu, Phường Đống Đa
8
 Lê Thanh Nghị
 Số 39 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai
9
 Bùi Huy Bích
 Số 8, ngõ 6 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai
10
 Từ Liêm
 Số 1, phố Huy Du, phường Từ Liêm
11
 Tây Tựu
 Số 2, ngõ 132 đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu
12
 Hoài Đức
 Số 242, đường Triệu Túc, xã Hoài Đức
13
 Việt Hưng
 Số 3 phố Vạn Hạnh, phường Việt Hưng
14
 Gia Lâm
 Số 03, đường Thuận An, xã Gia Lâm
15
 Hà Đông
 Số 02, Phố Hà Cầu, Phường Hà Đông
16
 Chương Mỹ
 Số 03, TDP Yên Sơn, Phường Chương Mỹ
17
 Quốc Oai
 Số 27, Đường 17/8, xã Quốc Oai
18
 Đông Anh
 Số 66-68, đường Cao Lỗ, xã Đông Anh
19
 Sóc Sơn
 thôn Lương Châu, xã Sóc Sơn
20
 Quang Minh
 Số 2 đường Bát Nàn, xã Quang Minh
21
 Đan Phượng
 Số 105 Phố Tây Sơn, Xã Đan Phượng
22
 Phúc Thọ
 Số 39 đường Lạc Trị, Tổ dân phố số 2, xã Phúc Thọ
23
 Thạch Thất
 Số 02 đường Tri Quan, xã Thạch Thất
24
 Mỹ Đức
 Số 1 ngõ 285, đường Đại Nghĩa, xã Mỹ Đức
25
 Vân Đình
 Số 58 Hồng Phong, Hoàng Xá, xã Vân Đình
26
 Thanh Oai
 Số 97, phố Kim Bài, Xã Thanh Oai
27
 Thanh Trì
 Số 16, đường Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì
28
 Phú Xuyên
 Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên
29
 Thường Tín
 Đường Lý Tử Tấn, xã Thường Tín
30
 Sơn Tây
 Số 19, Hoàng Diệu, phường Sơn Tây
31
 Quảng Oai
 Số 4, đường Gò Sóc, xã Quảng Oai
Việt Linh
#Hà Nội #thủ tục thuế #điểm phục vụ #hành chính công #nộp hồ sơ #thuế Hà Nội #dịch vụ công

Xem thêm

Cùng chuyên mục