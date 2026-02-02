Xã Vĩnh Thuận đối thoại, xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp tạo động lực phát triển giai đoạn 2026-2030

Sáng 31/01, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận tổ chức Hội nghị đối thoại, xúc tiến đầu tư và tiếp xúc doanh nghiệp tiêu biểu nhân dịp Xuân Bính Ngọ năm 2026. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND xã cùng đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài địa phương

Quang cảnh hội nghị

Thông tin tại hội nghị cho thấy, năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, kinh tế – xã hội xã Vĩnh Thuận tiếp tục giữ ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 2.000 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ chiếm trên 80%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 195 tỷ đồng, bằng 124,38% dự toán, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm chỉ đạo; diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.

Đồng chí Đinh Phú Hiếu, Chủ tịch UBND xã phát biểu khai mạc

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Đinh Phú Hiếu nhấn mạnh: “Vĩnh Thuận xác định doanh nghiệp là trung tâm, là động lực của quá trình phát triển. Chính quyền xã cam kết đồng hành, hỗ trợ, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, an toàn và hiệu quả cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đến tìm hiểu, hợp tác và triển khai dự án trên địa bàn.”

Đồng chí Trần Thanh Minh, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại Hội nghị

Theo định hướng giai đoạn 2026–2030, xã Vĩnh Thuận ưu tiên kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực: phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiểu thủ công nghiệp – dịch vụ, thương mại; hạ tầng kỹ thuật – hạ tầng xã hội; chuyển đổi số; bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Với vị trí địa lý thuận lợi, nguồn lao động dồi dào, quỹ đất còn tiềm năng, cùng quyết tâm đổi mới tư duy quản lý, cải cách thủ tục hành chính, địa phương đặt mục tiêu tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Đại biểu dư Hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã trao đổi, đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể. Đại diện Công ty Thành An cho biết, doanh nghiệp đánh giá cao sự chủ động, cầu thị của chính quyền xã trong đối thoại, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp, coi đây là tín hiệu tích cực trong thu hút nguồn lực xã hội hóa. “Chúng tôi mong muốn được tham gia các dự án xây dựng, chỉnh trang hạ tầng, các công trình phục vụ dân sinh và phát triển nông thôn tại Vĩnh Thuận; cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật”, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Hội nghị là dịp quan trọng để kết nối, lan tỏa thông tin về tiềm năng, thế mạnh và danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của xã Vĩnh Thuận giai đoạn 2026–2030, đồng thời thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng môi trường đầu tư thân thiện, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Với tinh thần “Hợp tác cùng phát triển – Hài hòa lợi ích – Bền vững lâu dài”, Vĩnh Thuận khẳng định sẵn sàng chào đón và trân trọng mọi ý tưởng, sáng kiến, dự án đầu tư phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương trong giai đoạn mới.

Cũng tại Hội nghị, các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương đã đóng góp hơn 300 triệu vào Quỹ an sinh xã hội và ủng hộ các hoạt động trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 của xã./.