Loạt doanh nghiệp cán mốc doanh thu lịch sử

TPO - Năm 2025, Hoàng Anh Gia Lai có doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng (tăng 29%), lãi ròng 2.100 tỷ đồng (gấp 2,1 lần năm trước) và cũng là mức cao nhất từ trước tới nay. Vinamilk cán mốc doanh thu mới với hơn 63.600 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với năm trước.

Tuần qua, VN-Index giảm 41,75 điểm xuống 1.829,04 điểm. Thanh khoản tiếp tục kém sôi động với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 146.744 tỷ đồng, giảm 16% so với tuần trước. Ngược lại, HNX-Index kết tuần ở mức 256,13 điểm, tăng 3,17 điểm so với tuần trước đó. Tuy nhiên, tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt 10.255 tỷ đồng, giảm 13% so với tuần trước.

Trên sàn HoSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 51,5 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 1.557 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại đã bán ròng 3,06 triệu đơn vị, giảm gần 26% so với tuần trước.

Với thị trường Upcom, khối ngoại bán ròng hơn 7 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 263 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 26 - 30/1 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 60,7 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng hơn 1.836 tỷ đồng.

Doanh thu cao nhất từ trước tới nay

Quý IV/2025, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) đạt hơn 1.800 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ. Đóng góp lớn nhất đến từ mảng kinh doanh trái cây (1.320 tỷ, mảng chăn nuôi heo chỉ góp 35 tỷ đồng (cùng kỳ hơn 158 tỷ đồng). Nhờ vào khoản chi phí âm 878 tỷ đồng, HAG lãi ròng 876 tỷ đồng, gấp 4,3 lần cùng kỳ.

Năm 2025, doanh nghiệp của bầu Đức xóa bỏ hoàn toàn lỗ lũy kế.

Lũy kế cả năm 2025, HAG mang về doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng (tăng 29%), lãi ròng 2.100 tỷ đồng (gấp 2,1 lần năm trước) và cũng là mức cao nhất từ trước tới nay. Như vậy, HAG vượt 35% kế hoạch doanh thu và đạt lợi nhuận gấp hơn 2 lần mục tiêu đề ra.

Cuối năm 2025, tổng tài sản của HAG đạt gần 27.000 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng 52%, lên hơn 14.000 tỷ đồng nhờ lợi nhuận giữ lại và đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ thành công.

Dấu ấn năm 2025 của HAG là việc xóa bỏ hoàn toàn lỗ lũy kế, khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HAG đã chuyển sang dương gần 1.400 tỷ đồng (đầu năm lỗ 422 tỷ đồng).

Năm 2025, Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL) đạt doanh thu thuần gần 7.000 tỷ đồng, giảm hơn 23% so với năm trước, trong đó hoạt động chuyển nhượng bất động sản đóng góp gần 6.400 tỷ đồng.

Điểm sáng của NVL trong năm qua là khoản thu nhập khác đột biến gần 2.200 tỷ đồng, gấp gần 5,4 lần năm trước, nhờ hoàn nhập gần 1.300 tỷ đồng nghĩa vụ tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất liên quan đến dự án Lakeview City.

Nhờ khoản thu nhập đột biến, NVL năm 2025 lãi ròng hơn 1.700 tỷ đồng , trong khi năm trước lỗ hơn 6.400 tỷ đồng. Theo kế hoạch đề ra hồi đầu năm, NVL dự kiến năm 2025 sẽ tiếp tục báo lỗ.

Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán: VNM) công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025 với tổng doanh thu thuần lập đỉnh mới với hơn 17.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Nhờ các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp được tiết giảm giúp lợi nhuận trước thuế đạt gần 3.500 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ.

VNM cán mốc doanh thu mới với hơn 63.600 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với năm trước.

Cả năm 2025, VNM cán mốc doanh thu mới với hơn 63.600 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế năm đạt hơn 9.400 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch năm.

Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với lãi ròng 2.070 tỷ đồng, gấp hơn 2,4 lần cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm vừa qua, MWG lãi ròng 7.040 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ. Năm 2026, MWG đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 18%, lãi ròng tăng 30%.

Lãnh đạo PTD đồng loạt bán cổ phiếu

Công ty CP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh (mã chứng khoán: PTD) vừa ghi nhận làn sóng đăng ký bán cổ phiếu quy mô lớn từ nhóm lãnh đạo cấp cao và người có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Trong đó, ông Tô Khải Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị PTD - đăng ký bán hơn 1,18 triệu cổ phiếu, tương đương 5,94% vốn điều lệ từ ngày 2-13/2. Cũng trong thời gian này, ông Trần Minh Trúc - thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc - đăng ký bán hết 250.000 cổ phiếu đang nắm giữ.

Cổ phiếu HPA của Công ty CP Nông nghiệp Hòa Phát được chính thức được giao dịch vào 6/2.

Ngoài ra, 2 em dâu của Chủ tịch Tô Khải Đạt lần lượt đăng ký bán gần như toàn bộ lượng cổ phiếu sở hữu. Một thành viên Hội đồng quản trị khác và kế toán trưởng PTD cũng đăng ký bán phần lớn cổ phiếu đang nắm giữ.

Ông Trần Văn Mỹ - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco - mã chứng khoán: HAX) - đăng ký mua thêm 500.000 cổ phiếu HAX để cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 4/2 - 5/3. Nếu hoàn tất giao dịch, ông Mỹ sẽ nâng lượng nắm giữ lên 529.512 cổ phiếu. Hồi tháng 7/2025, ông Mỹ đã bán gần 1,6 triệu cổ phiếu HAX để thu về hơn 24 tỷ đồng.

Thông báo từ Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), cổ phiếu HPA của Công ty CP Nông nghiệp Hòa Phát được chính thức được giao dịch vào 6/2. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 41.900 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa hơn 11.900 tỷ đồng. Biên độ dao động giá trong phiên giao dịch đầu tiên là 20%.