OMO lập kỷ lục Guinness thế giới xếp chữ ‘Việt Nam’ từ banh hạt giống lớn nhất

Xuân Phong

Nằm trong chuỗi sự kiện Tết 2026 “Gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng”, nhãn hàng OMO thuộc công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã chính thức thiết lập Kỷ lục Guinness Thế giới “Xếp chữ ‘Việt Nam’ từ banh hạt giống lớn nhất” tại Công viên Sáng Tạo (TP.HCM).

Sự kiện mở đầu với chuỗi hoạt động trải nghiệm dành cho cộng đồng, khách mời và người tiêu dùng, nổi bật là hoạt động làm banh hạt giống tại trạm “Gieo Lộc Rừng”. Nhiều nghệ sĩ như Lê Dương Bảo Lâm, Ngọc Thanh Tâm, cùng các gia đình có sức ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung trẻ yêu thiên nhiên đã tham gia, góp phần lan tỏa thông điệp ý nghĩa của chương trình. Các khách mời và người tham gia sự kiện đã cùng nhau hoàn thành và chứng kiến khoảnh khắc ấn tượng, ý nghĩa khi 10.601 banh hạt giống tạo nên hai chữ “Việt Nam”, chính thức ghi tên vào Kỷ lục Guinness Thế giới.

cac-khach-moi-cung-chung-kien-omo-thiet-lap-ky-luc-guiness-the-gioi.jpg
Các khách mời cùng chứng kiến OMO thiết lập kỷ lục Guinness thế giới.

Tại sự kiện lần này, Nhãn hàng OMO cũng đã tiến hành nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cam kết trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2026 - 2030. Hoạt động này đánh dấu hợp tác chiến lược giữa Unilever Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Môi Trường, là bước tiếp nối trong hành trình bền bỉ “Vì một Việt Nam xanh” của OMO giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác mới nhằm thúc đẩy các chương trình trồng và phục hồi rừng dài hạn tại Việt Nam.

hinh-anh-tong-quan-su-kien.jpg
Sự kiện gieo triệu mầm xanh của OMO nhận được sự quan tâm lớn của người dân.

Sau khi thiết lập kỷ lục mới, OMO đã trao tặng toàn bộ 10.000 banh hạt giống cùng 1.000 cây con (Gõ mật, Cẩm lai Bà Rịa, Chiêu liêu nước) cho Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, nơi được mệnh danh là “lá phổi xanh” của Đông Nam Bộ. Với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn và hệ sinh thái rừng - sông - hồ đa dạng, Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hoá Đồng Nai đóng vai trò như “lá chắn sinh thái” trong phòng, chống thiên tai, đặc biệt là lũ lụt và các tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

ky-luc-guinness-the-gioi-buc-tranh-xep-chu-viet-nam-lon-nhat.jpg
Kỷ lục Guinness thế giới - bức tranh xếp chữ Việt Nam lớn nhất.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Tịnh Tâm - Quản lý Nhãn hàng cấp cao - Nhãn hàng OMO cho biết, khi chúng ta cùng nhau hành động, những mầm xanh hôm nay sẽ trở thành những cánh rừng vững chãi, bảo vệ đất nước trước biến đổi khí hậu, gìn giữ nguồn sống cho thế hệ mai sau.

"Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp & Môi trường, các Vườn Quốc gia, và đặc biệt là cộng đồng để cùng nhau gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng cho Việt Nam", bà Tâm chia sẻ.

dai-dien-nhan-hang-nhan-chung-nhan-ky-luc-guinness-the-gioi.jpg
Đại diện nhãn hàng nhận chứng nhận kỷ lục Guinness thế giới.


Đại diện Ban quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai cũng bày tỏ sự trân trọng trước sáng kiến thiết thực của OMO, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học: “Chúng tôi đánh giá rất cao cách tiếp cận sáng tạo của chương trình thông qua mô hình banh hạt giống - một giải pháp vừa khoa học, vừa gần gũi, giúp việc gieo trồng trở nên dễ tiếp cận với cộng đồng, du khách và thế hệ trẻ. Khi mỗi người tự tay rải một banh hạt giống, đó không chỉ là hành động trồng cây, mà là hành động gieo niềm tin, gieo trách nhiệm và gieo tương lai”.

cac-nghe-si-gia-dinh-nha-sang-tao-noi-dung-cung-lam-banh-hat-giong.jpg
Các nghệ sĩ, gia đình, nhà sáng tạo cùng làm banh hạt giống.
cac-nghe-si-gia-dinh-nha-sang-tao-noi-dung-cung-lam-banh-hat-giong-2.jpg

Sự kiện xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới lần này của OMO đã nối dài những hoạt động ý nghĩa trong dịp đầu xuân 2026. Trước đó trong tháng 1, nhãn hàng cũng đã khởi động hành trình "Cùng OMO gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng" và trao tặng 20.000 banh hạt giống các loài cây quý như Mun, Gõ biển, và Thanh Thất cho Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình (tỉnh Khánh Hòa). Thông qua chuỗi hoạt động trồng rừng ý nghĩa, nhãn hàng OMO cùng công ty Unilever Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết dài hạn, bền vững, và có trách nhiệm trong việc góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, vì một tương lai xanh cho Việt Nam.

Xuân Phong
#Unilever Việt Nam #OMO #hạt giống #chuỗi hoạt động #xếp chữ #trồng 1 triệu cây xanh

