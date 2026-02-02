Nông dân Thanh Hóa chi hơn 10 tỷ làm vườn lan 4 vạn cây

TPO - Đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng khu nhà màng trồng lan hồ điệp hơn 40.000 chậu, một nông dân ở Thanh Hóa sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026.
Lan hồ điệp tại đây được nuôi trồng từ cây con trong suốt khoảng 16 tháng. Từ tháng 3 hằng năm, cây được đưa vào hệ thống nhà màng hiện đại với mái che cắt nắng tự động, điều hòa nhiệt độ và độ ẩm. Nhiệt độ lý tưởng cho lan sinh trưởng ổn định nằm trong khoảng 18-25 độ C.
Bên cạnh lan chậu hoàn thiện, vườn cũng cung ứng lan đơn cho khách có nhu cầu tự cắm, với mức giá từ 130.000 - 250.000 đồng/cây tùy giống. Tuy nhiên, theo đơn vị sản xuất, lan chậu vẫn là sản phẩm chủ lực trong dịp Tết do phù hợp thị hiếu và tiện lợi khi trưng bày.