Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Nông dân Thanh Hóa chi hơn 10 tỷ làm vườn lan 4 vạn cây

Phạm Trường

TPO - Đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng khu nhà màng trồng lan hồ điệp hơn 40.000 chậu, một nông dân ở Thanh Hóa sẵn sàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026.

tp-1.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thiên ở Thanh Hóa đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng xây dựng khu nhà màng rộng khoảng 2.000m², ươm trồng gần 40.000 chậu lan hồ điệp. Đây là mô hình trồng lan hồ điệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn đầu tiên tại tỉnh này.
tp-8.jpg
Hiện vườn lan có khoảng 20 màu hoa khác nhau, được chia làm 3 đợt nở nhằm phục vụ thị trường Tết. Đợt 1 bắt đầu từ đầu tháng Chạp, đợt 2 vào khoảng rằm tháng Chạp và đợt 3 từ ngày 20-25 tháng Chạp âm lịch để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn. “Lan hồ điệp không cần dùng chất kích thích mà chủ yếu bật ngồng khi có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm và thời tiết lạnh. Nhờ hệ thống nhà màng công nghệ cao, việc kích thích cây ra hoa đúng thời điểm dễ hơn”, ông Thiên cho hay.
tp-18.jpg
Lan hồ điệp tại đây được nuôi trồng từ cây con trong suốt khoảng 16 tháng. Từ tháng 3 hằng năm, cây được đưa vào hệ thống nhà màng hiện đại với mái che cắt nắng tự động, điều hòa nhiệt độ và độ ẩm. Nhiệt độ lý tưởng cho lan sinh trưởng ổn định nằm trong khoảng 18-25 độ C.
tp-12.jpg
Giá bán dao động từ 1,8 - 20 triệu đồng/chậu đối với khách lẻ; riêng các đơn hàng lớn cung cấp cho nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Những tác phẩm lan cắm trên lũa tự nhiên, thiết kế cầu kỳ, tiếp tục là dòng sản phẩm cao cấp được nhiều khách hàng lựa chọn.
tp-17.jpg
Bên cạnh lan chậu hoàn thiện, vườn cũng cung ứng lan đơn cho khách có nhu cầu tự cắm, với mức giá từ 130.000 - 250.000 đồng/cây tùy giống. Tuy nhiên, theo đơn vị sản xuất, lan chậu vẫn là sản phẩm chủ lực trong dịp Tết do phù hợp thị hiếu và tiện lợi khi trưng bày.
tp-0101001.jpg
Để kịp tiến độ giao hàng, khu vườn hiện duy trì 12 thợ cắm hoa, chia thành hai ca làm việc liên tục. Từ khâu chọn cây, tạo dáng, cố định thân, đến hoàn thiện chậu đều được thực hiện thủ công, đòi hỏi sự tỉ mỉ và kinh nghiệm. Mỗi chậu lan trước khi xuất bán đều được kiểm tra kỹ về độ nở, màu sắc và hình dáng.
Phạm Trường
#lan hồ điệp #Thanh Hóa #vườn lan #Tết Nguyên đán #trồng lan #công nghệ cao #nông nghiệp

Xem thêm

Cùng chuyên mục