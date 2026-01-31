Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Trường tổ chức hội chợ xuân, áo cầu thủ U23 được bán với giá 46 triệu đồng

Hà Linh

Tại Hội chợ xuân do Trường tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội) tổ chức ngày 31/1, chiếc áo có chữ ký của các cầu thủ U23 Việt Nam được đấu giá để gây quỹ từ thiện. Mức giá khởi điểm trường này đưa ra là 2 triệu đồng và bán thành công với giá cao.

Tại chương trình, Trường tiểu học Nguyễn Siêu đưa ra hai vật phẩm để đấu giá. Kết quả, hai phụ huynh đã trả giá cao nhất với tổng số tiền 76 triệu đồng.

Trong đó, riêng chiếc áo có chữ ký của tất cả các cầu thủ U23 Việt Nam được người nhà của một học sinh trả giá cao nhất lên tới 46 triệu đồng.

0898acb58a783db4bd43d14fdfa084bd.jpg
Chiếc áo có đủ chữ ký của các cầu thủ U23 Việt Nam được trả giá 46 triệu đồng.

Vật phẩm thứ hai là một cuốn sách cũng được đưa ra đấu với mức giá khởi điểm 1 triệu đồng. Ngay sau đó, một phụ huynh trả giá cao nhất lên tới 30 triệu đồng.

Các phụ huynh chia sẻ, thông qua việc đấu giá vật phẩm mong muốn được chung tay góp sức cùng trường học giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong các chương trình thiện nguyện.

img-6506.jpg
Học sinh nặn đồ gốm

Được biết, tiền đấu giá từ các vật phẩm và tấm lòng ủng hộ của các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh; tiền bán hàng hoá trong ngày hội sẽ được quyên góp cho Quỹ thiện nguyện để thầy trò chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn trong năm học.

attamcz8-h3ggiii2e623nw7ynf8f-so-3zwytjl3jrk9y.jpg
Học sinh được trải nghiệm các trò chơi tại ngày hội.

Bà Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, học sinh, phụ huynh tham gia Hội chợ Xuân 2026 không chỉ được trải nghiệm không gian Tết cổ truyền với nhiều hoạt động mà còn viết tiếp truyền thống tương thân tương ái nhằm gây quỹ thiện nguyện “Chắp cánh ước mơ".

attyp1kuga7yzwevqws8mehg0eclaf6-miwiqlx9kzgykw.jpg
Học sinh chơi trò ô ăn quan.

Năm 2025, Quỹ này nhận được số tiền 274,3 triệu đồng. Từ nguồn đó, trong năm học thầy trò ủng hộ: Quỹ Vì biển đảo Việt Nam, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại Ninh Khang (Thanh Hóa), tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, hỗ trợ Trường Tiểu học Bắc Sơn B (Sóc Sơn), hỗ trợ các trường học tại Võ Nhai (Thái Nguyên) ảnh hưởng thiên tai, ủng hộ chương trình "Xuân biên giới - Tết hải đảo" cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác.

Tại ngày hội, học sinh được đón Tết sớm với những trải nghiệm thú vị như: Nấu bánh chưng, nặn tò he, chơi ô ăn quan, kéo co, bắt vịt, bịt mắt ném bóng...

Hà Linh
#Đấu giá áo từ thiện #Đấu giá áo cầu thủ U23 Việt Nam làm từ thiện #Học sinh tham gia hội chợ xuân

Xem thêm

Cùng chuyên mục