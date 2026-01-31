Trường tổ chức hội chợ xuân, áo cầu thủ U23 được bán với giá 46 triệu đồng

Tại Hội chợ xuân do Trường tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội) tổ chức ngày 31/1, chiếc áo có chữ ký của các cầu thủ U23 Việt Nam được đấu giá để gây quỹ từ thiện. Mức giá khởi điểm trường này đưa ra là 2 triệu đồng và bán thành công với giá cao.

Tại chương trình, Trường tiểu học Nguyễn Siêu đưa ra hai vật phẩm để đấu giá. Kết quả, hai phụ huynh đã trả giá cao nhất với tổng số tiền 76 triệu đồng.

Trong đó, riêng chiếc áo có chữ ký của tất cả các cầu thủ U23 Việt Nam được người nhà của một học sinh trả giá cao nhất lên tới 46 triệu đồng.

Chiếc áo có đủ chữ ký của các cầu thủ U23 Việt Nam được trả giá 46 triệu đồng.

Vật phẩm thứ hai là một cuốn sách cũng được đưa ra đấu với mức giá khởi điểm 1 triệu đồng. Ngay sau đó, một phụ huynh trả giá cao nhất lên tới 30 triệu đồng.

Các phụ huynh chia sẻ, thông qua việc đấu giá vật phẩm mong muốn được chung tay góp sức cùng trường học giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong các chương trình thiện nguyện.

Học sinh nặn đồ gốm

Được biết, tiền đấu giá từ các vật phẩm và tấm lòng ủng hộ của các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh; tiền bán hàng hoá trong ngày hội sẽ được quyên góp cho Quỹ thiện nguyện để thầy trò chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn trong năm học.



Học sinh được trải nghiệm các trò chơi tại ngày hội.

Bà Nguyễn Thị Lan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, học sinh, phụ huynh tham gia Hội chợ Xuân 2026 không chỉ được trải nghiệm không gian Tết cổ truyền với nhiều hoạt động mà còn viết tiếp truyền thống tương thân tương ái nhằm gây quỹ thiện nguyện “Chắp cánh ước mơ".

Học sinh chơi trò ô ăn quan.

Năm 2025, Quỹ này nhận được số tiền 274,3 triệu đồng. Từ nguồn đó, trong năm học thầy trò ủng hộ: Quỹ Vì biển đảo Việt Nam, ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại Ninh Khang (Thanh Hóa), tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành, hỗ trợ Trường Tiểu học Bắc Sơn B (Sóc Sơn), hỗ trợ các trường học tại Võ Nhai (Thái Nguyên) ảnh hưởng thiên tai, ủng hộ chương trình "Xuân biên giới - Tết hải đảo" cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác.

Tại ngày hội, học sinh được đón Tết sớm với những trải nghiệm thú vị như: Nấu bánh chưng, nặn tò he, chơi ô ăn quan, kéo co, bắt vịt, bịt mắt ném bóng...