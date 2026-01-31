Ngày mai, thí sinh thi đợt cuối Vòng Sơ loại AIMO

Thí sinh chủ động truy cập hệ thống thi trực tuyến truy cập tại địa chỉ:

https://aimo.tienphong.vn

Tên đăng nhập, mật khẩu đã đăng ký trước đó và được gửi mail xác nhận đến từng thí sinh. Các em cần đăng nhập thử để kiểm tra tài khoản, cập nhật thông tin và làm quen giao diện phòng thi.

Nếu gặp sự cố khi đăng nhập, vui lòng sử dụng chức năng “Quên mật khẩu” hoặc liên hệ bộ phận hỗ trợ.

Thí sinh đăng nhập website và làm theo hướng dẫn.

Năm học 2025 – 2026, Vòng Sơ loại Đấu trường Toán học Châu Á được tổ chức theo 3 đợt thi. Mỗi thí sinh chỉ được tham dự duy nhất một đợt và đợt thi diễn ra ngày mai (1/2) cũng là đợt cuối.

Trong mỗi đợt, kỳ thi được chia thành ba ca theo từng cấp học.

Thí sinh dự thi AIMO năm 2025.

Cụ thể, ca dành cho THPT: từ 8 giờ đến 9 giờ (Khung giờ bắt đầu làm bài thi)

Ca dành cho THCS: từ 9 giờ đến 10 giờ (Khung giờ bắt đầu làm bài thi)

Ca dành cho tiểu học : từ 10 giờ đến 11 giờ (Khung giờ bắt đầu làm bài thi)

Thí sinh cần đăng nhập vào hệ thống trước giờ thi 15 phút để kiểm tra thiết bị và sẵn sàng vào phòng thi.

Thí sinh lưu ý, khi đang làm bài, tuyệt đối không thoát khỏi màn hình thi hoặc chuyển sang cửa sổ khác, không để người khác hỗ trợ.

Thí sinh làm bài thi, kiểm tra lại kết quả và nộp bài thi theo đúng thời gian quy định. Trường hợp, thí sinh làm bài thi quá thời gian cho phép, hệ thống sẽ tự động nộp bài khi hết thời gian.

Gia đình, thí sinh cần chuẩn bị thiết bị máy tính được kết nối Internet tốt.

Thí sinh có trách nhiệm phải tuân thủ nghiêm các quy định của Ban Tổ chức. Bao gồm: làm bài trung thực, không sử dụng tài liệu ngoài phạm vi cho phép; Không được nhờ người thi hộ hoặc thi bằng nhiều tài khoản; Cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký và làm bài đúng thời gian; Mọi hành vi gian lận sẽ bị hủy kết quả và không được tham gia các vòng tiếp theo.

Sau mỗi đợt thi, Ban Tổ chức sẽ tiến hành chấm, phân tích dữ liệu và công bố kết quả, tra cứu điểm trong vòng năm ngày làm việc tại: https://aimo.tienphong.vn

Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO được tổ chức lần đầu vào năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học Châu Á, với sự tham gia thường niên của khoảng 150.000 học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Trung Quốc, Nhật bản, Hàn Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazin, Đài Loan, Singapo, Thái Lan, Kazakhstan, Malaysia, Myanmar, Philippines, Bulgari, Thổ Nhĩ Kỳ, Hồng Kông, Việt Nam, Campuchia … .

Việt Nam chính thức tham gia AIMO từ năm 2019 và nhanh chóng khẳng định vị thế với hơn 220 tấm huy chương quốc tế.

Riêng năm 2025, Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay với giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, khẳng định trí tuệ Việt Nam trên bản đồ Toán học quốc tế.