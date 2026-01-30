Nhóm học sinh dựng hiện trường giả để lại thư tuyệt mệnh vì áp lực học tập

Cơ quan công an đã mời các học sinh liên quan đến vụ dựng hiện trường giả để lại thư tuyệt mệnh vì áp lực học tập.

Ngày 30/1, Công an xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết vào khoảng 12 giờ 35 phút ngày 29/1, đơn vị này nhận được tin báo của người dân về việc có người nhảy cầu tại khu vực Cầu Treo, thuộc Thôn Đức Sơn 9, xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Cơ quan công an mời các học sinh liên quan lên làm việc

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác minh.

Công an xã ngay sau đó đã điều tra làm rõ khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, trong giờ học môn Ngữ văn, một nhóm 3 học sinh THCS (trú tại xã Anh Sơn và xã Vĩnh Tường) đã rủ nhau dàn dựng hiện trường giả tại khu vực Cầu Treo với mục đích trêu đùa.

Đến khoảng 12 giờ 30 phút, nhóm học sinh mang theo một tờ giấy viết tay, một đôi dép và một khăn quàng đỏ, di chuyển bằng xe đạp điện ra khu vực Cầu Treo, đặt một số vật dụng tại thành cầu rồi rời khỏi hiện trường trở về nhà, dẫn đến việc người dân hiểu nhầm và trình báo cơ quan chức năng.

Công an xã Anh Sơn đã làm việc với nhóm học sinh liên quan, phối hợp cùng gia đình và nhà trường để nhắc nhở, giáo dục, định hướng nhận thức. Qua làm việc, các em nhận thức rõ hành vi sai trái của mình, thành khẩn nhận lỗi và viết bản cam kết hứa không tái phạm.

Các học sinh đã để lá thư tuyệt mệnh và đồ dùng trên cầu. Ảnh: A. Sơn

Trước đó, như đã đưa tin, trưa 29-1, trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện một em học sinh nghi để lại thư tuyệt mệnh nhảy cầu treo ở xã Đức Sơn (cũ), nay là xã Anh Sơn, Nghệ An. Nội dung lá thư ghi rõ về việc "Con xin lỗi bố mẹ đã nuôi con được 15 năm nhưng con đã bị áp lực học tập mệt mỏi. Mong các chú, các cô thấy được bức thư này và gọi cho bố, mẹ cháu nhé".

Trong bức thư để kèm hai số điện thoại. Cùng với bức thư là một đôi dép, chiếc khăn quàng đỏ.

Theo một số người dân, vào trưa 2-1, khi đi qua cầu treo Đức Sơn, dù không thấy người nghi nhảy cầu nhưng sau khi đọc nội dung bức thư đã phát trực tiếp lên mạng xã hội tìm người thân của chủ nhân bức thư. Khi bức thư được chia sẻ trên mạng xã hội, không ít người đã bày tỏ xót xa trước việc học sinh nghi nhảy cầu tự tử vì áp lực học hành.

