Xác minh thư tuyệt mệnh để lại bờ kè ở Cà Mau

TPO - Ngành chức năng địa phương đang tiến hành xác minh, làm việc với người liên quan đến hình ảnh chiếc áo khoác và lá thư tuyệt mệnh tại bờ kè Nhà Mát (tỉnh Cà Mau).

Ngày 27/11, lãnh đạo UBND phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau cho biết, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường và chỉ đạo công an phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh làm rõ thông tin vụ việc trên.

Hình ảnh lá thư và áo khoác để lại bờ kè ở Cà Mau.

Ngành chức năng đã liên hệ được với gia đình của người để lại lá thư trên bờ kè nhưng cha mẹ em không có ở nhà. Qua trao đổi ban đầu, gia đình cho biết người này cũng đã nhiều lần tự tử.

Trước đó, một trang fanpage có lượng lớn người theo dõi đã đăng tải hình ảnh kèm theo thông tin: “Tại bờ kè Nhà Mát có một áo khoác nữ cùng túi đen bên trong có đôi dép và một tờ giấy với nội dung… nghi ngờ có chuyện chẳng lành. Nhờ mọi người chia sẻ tìm ai nhận ra chữ viết và nhìn ra số điện thoại để thông báo giúp”.

Tờ giấy để lại được người dân phát hiện có nội dung: “Nếu có duyên mà không nợ thì thôi em xin đành chôn vùi mối tình này xuống dòng sông… Em sẽ luôn ở phía sau anh… người em thương. Con thương gia đình và xin lỗi gia đình”.

Sau 1 giờ đăng tải, thông tin trên đã nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng mạng xã hội. Hiện, công an đang xác minh, rà soát lại tất cả các mối quan hệ của người này.