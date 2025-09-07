Người đàn ông châm lửa tự thiêu sau khi để lại lá thư

TPO - Người đàn ông ở Hà Tĩnh được cho đã châm lửa tự thiêu ngay trước ngõ gần nhà, quá trình kiểm tra phát hiện một bức thư để lại cho gia đình.

Sáng 7/9, thông tin từ UBND xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn vừa có một người đàn ông châm lửa tự thiêu tại khu vực đường gần nhà.

Theo đó, vào ngày 6/9, sau khi về nhà người thân bất ngờ phát hiện anh N.L.B (SN 1980) trú tại thôn Hương Giang, xã Thượng Đức, tử vong trong trạng thái bị lửa thiêu rụi ngay đầu ngõ của gia đình.

Sau khi sự việc xảy ra, ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Tại nhà, người thân phát hiện một bức thư được anh B. ghi lại trước khi sự việc xảy ra. Trong thư, anh B. dặn người thân trong gia đình làm các công việc sau khi anh mất, đồng thời nhắn nhủ các con yêu thương mẹ.

Do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên Công an xã Thượng Đức đã lập biên bản và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.