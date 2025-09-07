Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người đàn ông châm lửa tự thiêu sau khi để lại lá thư

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đàn ông ở Hà Tĩnh được cho đã châm lửa tự thiêu ngay trước ngõ gần nhà, quá trình kiểm tra phát hiện một bức thư để lại cho gia đình.

Sáng 7/9, thông tin từ UBND xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn vừa có một người đàn ông châm lửa tự thiêu tại khu vực đường gần nhà.

Theo đó, vào ngày 6/9, sau khi về nhà người thân bất ngờ phát hiện anh N.L.B (SN 1980) trú tại thôn Hương Giang, xã Thượng Đức, tử vong trong trạng thái bị lửa thiêu rụi ngay đầu ngõ của gia đình.

Sau khi sự việc xảy ra, ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

bi-chet-chay-4400-7790.jpg
Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Tại nhà, người thân phát hiện một bức thư được anh B. ghi lại trước khi sự việc xảy ra. Trong thư, anh B. dặn người thân trong gia đình làm các công việc sau khi anh mất, đồng thời nhắn nhủ các con yêu thương mẹ.

Do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên Công an xã Thượng Đức đã lập biên bản và bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #châm lửa tự thiêu #thư để lại #người đàn ông châm lửa tự thiêu

Xem thêm

Cùng chuyên mục