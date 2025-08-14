Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Nghi án người đàn ông đâm trọng thương đôi nam nữ rồi lên cabin xe tự thiêu

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cabin xe đầu kéo đậu giữa đường bị cháy đen, một người đàn ông được phát hiện đã tử vong, nghi tự thiêu. Công an đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ việc.

Chiều 14/8, Công an phường Bình Dương (TPHCM) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ phát hiện một người tử vong trong cabin xe đầu kéo bị cháy đen.

Khoảng 13h cùng ngày, người dân phát hiện cabin xe đầu kéo đậu giữa đường D3 (phường Bình Dương, TPHCM) bị cháy đen nên đến kiểm tra và phát hiện người đàn ông bên trong đã tử vong nên trình báo đến cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bình Dương nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, đồng thời lấy lời khai các nhân chứng.

bd-1.jpg
Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người đàn ông xảy ra mâu thuẫn tình cảm với một nam, một nữ gần khu vực hiện trường.

Sau khi đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực đôi nam nữ, người đàn ông lên cabin xe đầu kéo rồi châm lửa đốt.

Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng, nghi phạm tử vong tại hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Hương Chi
#cabin #xe đầu kéo #cháy #Bình Dương #TPHCM #công an #tự thiêu #đâm #bị thương #mâu thuẫn

