Tin mới vụ người phụ nữ bị sát hại tại nhà riêng

Pháp luật

Google News

Tiền Lê
TPO - Tính đột nhập vào nhà để lấy tài sản thì bị bà T. phát hiện, đối tượng này liền dùng dao Thái Lan đâm bà T. và dùng tay siết cổ khiến nạn nhân tử vong.

tien-phong-5823.png
Đối tượng Dương Chí Tính. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Dương Chí Tính (SN1988, trú xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) để làm rõ các hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2h ngày 2/8, Tính đột nhập vào nhà bà N.T.T. (SN 1970, trú xã Tuy Phước Tây) để lấy tài sản thì bị bà T. phát hiện. Đối tượng dùng dao Thái Lan mang theo đâm bà T. và dùng tay siết cổ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, đối tượng lấy một số nữ trang, điện thoại và số tiền 415 nghìn đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị chức năng nhanh chóng phối hợp tổ chức điều tra và bước đầu xác định được đối tượng gây án là Dương Chí Tính (đối tượng đã có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và che giấu tội phạm - PV). Đồng thời, đơn vị đã ra quyết định truy tìm thông báo cho công an các địa phương trên toàn quốc phối hợp truy bắt.

Tối 5/8, Tính đã bị lực lượng Công an TP. Cần Thơ phối hợp phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Gia Lai bắt tại phường Mỹ Xuyên, TP. Cần Thơ khi đối tượng chuẩn bị trốn qua Campuchia và di lý về Gia Lai.

Tại cơ quan công an, Dương Chí Tính đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tiền Lê
