Hai vợ chồng tử vong trong phòng ngủ với nhiều vết đâm

Nhật Huy
TPO - Hai vợ chồng ở Long Xuyên, tỉnh An Giang được phát hiện tử vong với nhiều vết đâm trên người. Công an nhận định, nguyên nhân vụ việc nhiều khả năng liên quan mâu thuẫn tình cảm.

Chiều 11/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến hai người tử vong tại căn nhà số 15, đường Lê Minh Ngươn, phường Long Xuyên.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, anh D.T.P. (SN 1996) phát hiện cha mẹ tử vong trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết đâm. Nạn nhân là ông D.V.P. (SN 1962) và vợ L.T.T. (SN 1961).

z6896320261954-d7a553ab465da341abae92f745bb1116-1532.jpg
Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Nhận tin báo, Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an phường Long Xuyên phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng ông P. kinh doanh sắt xây dựng. Thời gian gần đây cả hai thường xuyên mâu thuẫn, do bà T. nghi chồng có quan hệ với phụ nữ khác.

Cơ quan công an nhận định, nguyên nhân vụ việc nhiều khả năng ông P. đã đâm vợ rồi tự sát.

Nhật Huy
