Tin mới nhất vụ tài xế xe tải sát hại người tình rồi tưới xăng tự thiêu

TPO - Làm việc với công an, bước đầu nghi can Nguyễn Văn Sơn khai nhận hành vi sát hại người phụ nữ là do mâu thuẫn tình cảm kéo dài và không rạch ròi chuyện tiền bạc. Đối tượng và nạn nhân có thời gian sống chung với nhau như vợ chồng.

Ngày 17/3, nguồn tin Tiền Phong cho biết, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Sơn (44 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Giết người". Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận hành vi phạm tội và khai rằng, vào chiều 15/3, đối tượng này đã điều khiển xe tải đến khu nhà ở xã hội tại phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) gặp bà T.T.P. (42 tuổi) để nói chuyện liên quan đến tiền bạc. Gặp nhau, Sơn và bà P. lời qua tiếng lại và xảy ra mâu thuẫn. Đối tượng đã lấy cây kéo cất trên xe tải lao vào tấn công bà P. khiến nạn nhân ngã gục dưới lề đường. Chưa dừng lại, Sơn đã leo lên cabin xe tải lấy chai chứa xăng, chạy tới nơi bà P. đang nằm gục tưới lên nạn nhân và cả người mình. Thời điểm xảy ra vụ việc có rất nhiều người dân chứng kiến. Một số người đã lao tới khống chế Sơn trước khi đối tượng châm lửa đốt. Lực lượng công an cơ sở tới hiện trường đưa Sơn về trụ sở. Nạn nhân cũng được đưa đi bệnh viện cấp cứu song do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Nguồn tin cho hay, đối tượng Sơn và nạn nhân đều đã "lỡ một lần đò". Hai người quen biết và có thời gian chung sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình quen nhau, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn kéo dài và chưa tìm được tiếng nói chung. Khi quyết định cắt đứt mối quan hệ, cả hai muốn rạch ròi chuyện tiền bạc, dẫn tới mâu thuẫn và xảy ra án mạng. Như báo Tiền Phong đã đưa tin, chiều 15/3, cư dân sinh sống tại khu nhà ở xã hội Định Hòa (Bình Dương) nghe tiếng la hét, kêu cứu của một phụ nữ. Khi mọi người chạy đến kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đang dùng hung khí tấn công người phụ nữ. Nghi phạm bị bắt giữ ngay sau khi gây án.