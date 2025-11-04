Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Công an Tây Ninh thông tin vụ 'người đàn ông lao vào xe container tự tử'

Hữu Huy - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 3/11, Công an tỉnh Tây Ninh đã có thông tin chính thức về câu chuyện “người đàn ông trộm cắp lao mình vào đầu xe container để tự tử và để lại thư tuyệt mệnh” do một số tài khoản mạng xã hội lan truyền những ngày qua.

Trước đó, mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, xuất hiện hàng loạt bài đăng, clip và bình luận về vụ việc được cho là “người đàn ông lỡ phạm tội trộm cắp, vì dằn vặt nên tự tử bằng cách lao vào xe container” ở tỉnh Tây Ninh. Một số tài khoản thậm chí tung cả “thư tuyệt mệnh” không rõ nguồn gốc, cho rằng đây là lời trăng trối của nạn nhân.

Một tài khoản mang tên “Tamtangluongtamne” còn khẳng định người đàn ông này “đã lấy tài sản của công ty, bị phát hiện rồi tự tử vì ân hận”, đồng thời bày tỏ thương cảm cho tài xế container “vô tình dính vào vụ việc đau lòng”.

anh-man-hinh-2025-11-03-luc-203944.png
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo đại diện Công an tỉnh Tây Ninh, vụ việc xảy ra vào 19 giờ 55 phút ngày 15/10/2025 tại Km46+500, đường ĐT.830 (ấp 4 Lương Bình, xã Thạnh Lợi, Tây Ninh).

Thời điểm đó, tài xế N.H.D. (39 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển xe đầu kéo container lưu thông trên đường ĐT.830 hướng Đức Hòa - Bến Lức, thì va chạm với ông H.V.D. (46 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), khiến ông D. tử vong tại chỗ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ông D. đi bộ băng qua dải phân cách cố định không đảm bảo an toàn, dẫn đến va chạm với xe container. Không có dấu hiệu hay bằng chứng nào cho thấy nạn nhân cố tình tự tử.

Cơ quan chức năng xác định đây là một vụ tai nạn giao thông, nguyên nhân xuất phát từ việc người đi bộ qua đường không an toàn, chưa có bất kỳ dấu hiệu hay bằng chứng nào cho thấy nạn nhân cố ý "gieo mình" vào xe để tự tử như các thông tin đồn đoán trên các nền tảng mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT số 3 (Phòng PC08), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hữu Huy - Trí Viễn
#Tây Ninh #tai nạn giao thông #tử vong #người đi bộ #đường ĐT.830 #va chạm #điều tra

Xem thêm

Cùng chuyên mục