Công an Tây Ninh thông tin vụ 'người đàn ông lao vào xe container tự tử'

TPO - Ngày 3/11, Công an tỉnh Tây Ninh đã có thông tin chính thức về câu chuyện “người đàn ông trộm cắp lao mình vào đầu xe container để tự tử và để lại thư tuyệt mệnh” do một số tài khoản mạng xã hội lan truyền những ngày qua.

Trước đó, mạng xã hội, đặc biệt là TikTok, xuất hiện hàng loạt bài đăng, clip và bình luận về vụ việc được cho là “người đàn ông lỡ phạm tội trộm cắp, vì dằn vặt nên tự tử bằng cách lao vào xe container” ở tỉnh Tây Ninh. Một số tài khoản thậm chí tung cả “thư tuyệt mệnh” không rõ nguồn gốc, cho rằng đây là lời trăng trối của nạn nhân.

Một tài khoản mang tên “Tamtangluongtamne” còn khẳng định người đàn ông này “đã lấy tài sản của công ty, bị phát hiện rồi tự tử vì ân hận”, đồng thời bày tỏ thương cảm cho tài xế container “vô tình dính vào vụ việc đau lòng”.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo đại diện Công an tỉnh Tây Ninh, vụ việc xảy ra vào 19 giờ 55 phút ngày 15/10/2025 tại Km46+500, đường ĐT.830 (ấp 4 Lương Bình, xã Thạnh Lợi, Tây Ninh).

Thời điểm đó, tài xế N.H.D. (39 tuổi, ngụ TPHCM) điều khiển xe đầu kéo container lưu thông trên đường ĐT.830 hướng Đức Hòa - Bến Lức, thì va chạm với ông H.V.D. (46 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), khiến ông D. tử vong tại chỗ.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, ông D. đi bộ băng qua dải phân cách cố định không đảm bảo an toàn, dẫn đến va chạm với xe container. Không có dấu hiệu hay bằng chứng nào cho thấy nạn nhân cố tình tự tử.

Cơ quan chức năng xác định đây là một vụ tai nạn giao thông, nguyên nhân xuất phát từ việc người đi bộ qua đường không an toàn, chưa có bất kỳ dấu hiệu hay bằng chứng nào cho thấy nạn nhân cố ý "gieo mình" vào xe để tự tử như các thông tin đồn đoán trên các nền tảng mạng xã hội.

Hiện vụ việc đang được Đội CSGT số 3 (Phòng PC08), Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) và các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.