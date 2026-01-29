Sắp diễn ra 'siêu hội chợ' mùa Xuân

TPO - Bộ Công Thương cho biết, sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức Hội chợ Mùa Xuân 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng” trong những ngày tới, kỳ vọng doanh thu vượt 1.000 tỷ đồng, góp phần kích cầu tiêu dùng trong dịp Tết.

Thông tin tại họp báo thường kỳ ngày 29/1, ông Hoàng Minh Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương - cho biết, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ khai mạc vào ngày 2/2 tại Khu Triển lãm Kim Quy - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

“Chúng tôi kỳ vọng Hội chợ Mùa Xuân năm nay với quy mô lớn, cách làm bài bản sẽ đạt giá trị giao dịch cao hơn con số đã đạt được ở Hội chợ Mùa Thu”, ông Chiến nói.

Đại diện Cục Xúc tiến thương mại cho biết, kỳ vọng Hội chợ mùa Xuân sẽ đạt doanh số vượt 1.000 tỷ đồng.

Theo ban tổ chức, Hội chợ Mùa Xuân 2026 có quy mô trưng bày khoảng 100.000 m² trong nhà và hơn 45.000 m² ngoài trời, với khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, được bố trí trong 10 sảnh trưng bày đồng bộ, hiện đại. Không gian hội chợ được thiết kế như một “hành trình du xuân xuyên Việt”, kết hợp hài hòa giữa thương mại, công nghiệp, nông nghiệp và văn hóa, vừa bảo đảm hiệu quả giao thương, vừa mang đậm bản sắc Xuân Việt.

Điểm nhấn của hội chợ nằm ở hệ thống tám phân khu nội dung lớn, mỗi phân khu mang một thông điệp và vai trò riêng. Trong đó, phân khu địa phương chủ đề với vai trò trung tâm, mở đầu hành trình du xuân, giới thiệu toàn diện thành tựu phát triển và tầm nhìn đô thị năng động, sáng tạo.

Đánh giá về sức mua và tác động kích cầu, ông Hoàng Minh Chiến cho biết, Ban tổ chức đặt mục tiêu rõ ràng là thúc đẩy tiêu dùng trong nước thông qua các chương trình kích cầu có trọng tâm, trọng điểm.

Hội chợ đóng vai trò cầu nối trực tiếp giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và người tiêu dùng, giúp rút ngắn các khâu trung gian. Theo tính toán, việc giảm trung gian có thể giúp tiết kiệm khoảng 15-20% chi phí, từ đó tạo dư địa giảm giá bán và chuyển lợi ích trực tiếp tới người mua.

Về định hướng dài hạn, lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cho biết, sẽ xây dựng hệ thống hội chợ, triển lãm cấp quốc gia là một trụ cột quan trọng trong chiến lược xúc tiến thương mại. Trọng tâm thời gian tới là chuẩn hóa mô hình tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đồng thời khuyến khích sự tham gia của hiệp hội ngành hàng, địa phương theo hướng xã hội hóa có kiểm soát.