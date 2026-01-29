Bệnh viện Đa khoa Việt Đức – Nơi hồi sinh sự sống cho bệnh nhân K

Với triết lý phục vụ bệnh nhân bằng sự tận tâm và chất lượng y tế, dịch vụ cao nhất, bắt kịp với thế giới, Bệnh viện Đa khoa Việt Đức không chỉ hồi sinh sự sống, mang lại sức khỏe cho người mắc bệnh K mà còn trở thành địa chỉ tin cậy để người dân nhiều tỉnh lân cận Phú Thọ tìm về chữa trị.

Bệnh nhân K trực tràng chọn lựa và nói lời cảm ơn

Bà Ngô Thị Vy, 70 tuổi, sống ở Tam Nông, Phú Thọ gần đây đến Bệnh viện K Trung ương (Tân Triều, Hà Nội) khám mong có được chẩn đoán chính xác khi nghi ngờ bị K. Sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng, các sĩ tại đây kết luận, bà Vy bị K đại trực tràng. Trước mắt bà Vy là nỗi lo bệnh hiểm nghèo dù phát hiện được sớm; phải điều trị xa nhà, đi lại tốn kém...

Bệnh viện K Tân Triều lúc nào cũng đông bệnh nhân, nếu chờ đợi quá lâu, bà Vy cho biết, e là bệnh sẽ tiến triển di căn. Sau khi bàn bạc, người thân trong gia đình chuyển bà về Bệnh viện Đa khoa Việt Đức (Phú Thọ), nơi có trung tâm xạ trị với trang thiết bị, máy móc hiện đại.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên và lãnh đạo nhiều bệnh viện tham quan máy Halcyon HyperSight ngày 6/9 tại Khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Đa khoa Việt Đức . Ảnh: Như Ý

Bà Ngô Thị Vy kể, khi phải quyết định ở bệnh viện trung ương điều trị hay về quê, bà cũng như con cháu gặp rất khó chọn, có quá nhiều luồng ý kiến, lời khuyên khác nhau. “Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng quyết định về quê. Nhập viện xong, tôi được các bác sĩ tại Khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Đa khoa Việt Đức thăm khám rất cẩn thận, nhiệt tình. Tận thấy máy móc thiết bị hiện đại, tôi đã quyết định mổ, xạ trị tại đây”.

Chị Vân, con gái bà Vy cho biết, anh em chúng tôi đã chăm sóc, động viên mẹ thực hiện xạ trị tại bệnh viện ngay ở Phú Thọ. Sau can thiệp, xạ trị 25 mũi, vết mổ của mẹ chị Vân không còn sưng đau, đã khô, bà Vân ăn được, khỏe mạnh dần trở lại, sinh hoạt tích cực hơn.

Gia đình chúng tôi rất mừng. “Lúc đầu, anh chị em chúng đa số đều kỳ vọng rằng, nếu điều trị ở bệnh viện tuyến trung ương khả năng sẽ có hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, đến bây giờ, ai cũng thấy mừng vì kết quả điều trị ngay tại bệnh viện địa phương lại rất tốt đến vậy. Bà Vy được ở, điều trị trong phòng khang trang, được các bác sĩ chăm sóc tận tình, chu đáo và được chẩn đoán điều trị bằng thiết bị y tế hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á”, chị Vy nói và cho biết thêm: Toàn bộ chi phí cho mẹ chị mổ, xạ trị chỉ hết 30 triệu đồng. Nhiều người dân ở Phú Thọ, các tỉnh lân cận đã tìm đến Trung tâm Xạ trị gia tốc kỹ thuật cao, Bệnh viện Đa khoa Việt Đức để điều trị K thay vì lặn lội đi xa vất vả, tốn kém.

“Điều trị ở đây quý nhất là chúng tôi hỏi bất kỳ điều gì cũng được trưởng khoa, y tá, bác sĩ trả lời. Không có chuyện cán bộ không trả lời hoặc lờ đi vì không có thời gian. Không có gì đáng để chê khi điều trị ở đây”, bà Vy nói.

Theo các bác sĩ Khoa Ung bướu – Xạ trị, ung thư đại trực tràng là bệnh ung thư phổ biến thứ 5 ở cả nam lẫn nữ. Bệnh có thể gây chảy máu, thiếu máu, sút cân, đau bụng quặn…

Bệnh này có khả năng chữa khỏi cao nếu phát hiện ở giai đoạn đầu khi người bệnh tự nhận thấy những dấu hiệu của ung thư đại trực tràng, thăm khám sớm và điều trị tích cực. Bác sĩ khuyến cáo: tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ với người trên 50 tuổi rất quan trọng, giúp phát hiện, xử lý polyp tiền ung thư.

Mới đây nhất, 2 bệnh nhân ung thư trực tràng tại Khoa Ung bướu – Xạ trị, Bệnh viện Đa khoa Việt Đức được xạ trị bằng kỹ thuật cao VMAT kết hợp uống thuốc viên. Sau 10 buổi xạ, cả hai bệnh nhân trong đó có bà Vy đều không còn đại tiện có máu, không còn đau bụng; bệnh nhân ăn ngủ tốt, cải thiện sức khỏe. Sau 25 buổi xạ trị, khối u đã thu nhỏ đi nhiều nên được phẫu thuật cắt bỏ u hoàn toàn.

Bà Vy được các bác sĩ gọi là “chiến binh” nhỏ bé chiến thắng ung thư trực tràng ngoạn mục ở tuổi 70; xạ trị hay phẫu thuật bằng thiết bị hiện đại với bà Vy đều thuận lợi.

Thiết bị hiện đại cấp khu vực, điều kiện cứu người bệnh hiểm nghèo

Chú trọng đặc biệt vào con người, Khoa Ung bướu – Xạ trị được thành lập ngày 4/6/2025, song nơi đây hội tụ đầy đủ các bác sĩ có đủ tài năng về lĩnh vực ung thư, cụ thể như: bác sĩ nội trú Bệnh viện K Hà Nội; thạc sĩ, bác sĩ tốt nghiệp tại Đại học Y khoa Hà Nội. Để vận hành được trang thiết bị y tế hiện đại nhất khu vực, Bệnh viện Đa Khoa Việt Đức đã mời về cả thạc sĩ, kỹ sư tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Khoa học Tự nhiên; Các điều dưỡng cũng đều tốt nghiệp đại học.

Khoa Ung bướu – xạ trị được lãnh đạo bệnh viện coi trọng đặc biệt, là khoa trọng điểm của bệnh viện. Do đó, tất cả cán bộ, nhân viên y tế và kỹ thuật tại đây đều đã được tham gia nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về ung bướu tại các bệnh viện lớn trong nước và nước ngoài, nhằm “Ứng dụng và phát triển kỹ thuật mới, phương pháp điều trị tiên tiến thuộc chuyên ngành Ung thư”. Đây là thế mạnh được lãnh đạo bệnh viện chú trọng nhằm phục vụ người bệnh, nhân dân tại Phú Thọ và các tỉnh lân cận chu đáo và tận tình cao nhất.

Hệ thống Cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla tại Bệnh viện đa khoa Việt Đức

Hoạt động điều trị, chăm sóc bệnh nhân ung thư tại Khoa Ung bướu – Xạ trị Bệnh viện Đa khoa Việt Đức được nâng tầm và tạo dấu ấn tốt đẹp đối với bệnh nhân ở Phú Thọ và nhiều tỉnh phía Bắc qua năm tháng. Đặc biệt nhất là khi ngày 6/9/2025, lần đầu tiên bệnh viện này đưa vào vận hành máy xạ trị kỹ thuật cao Halcyon HyperSight của hãng VARIAN), đón Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Đại sứ quán Mỹ đến dự, cắt băng khai trương Trung tâm Xạ trị gia tốc kỹ thuật cao và tòa nhà nội trú theo yêu cầu.

Mốc son đó làm sinh động hóa, và gia tăng đột biến hiệu quả triển khai các kỹ thuật phục vụ phẫu thuật, ứng dụng vào xạ trị tiên tiến nhất để điều trị các bệnh ung thư. Với sự hỗ trợ đặc biệt của hệ thống MRI 3.0T mô phỏng đầu tiên tại Việt Nam đã giúp cá thể hóa phác đồ xạ trị kỹ thuật cao, Hệ thống Halcyon ở BV đa khoa Việt Đức là máy xạ trị gia tốc tuyến tính dạng vòng có tích hợp CT mô phỏng hiện đại nhất Đông Nam Á đã thực hiện được các kỹ thuật cao cấp như:

Xạ trị điều biến cung thể tích (VMAT) với bộ chuẩn trực 2 lớp MLC giúp điều biến chùm tia nhanh hơn nhiều các máy 1 lớp MLC hiện tại. Kết hợp với tốc độ quay nhanh và suất liều cao, giúp giảm thời gian điều trị rất nhiều so với các hệ thống xạ trị khác.

Xạ trị lập thể định vị thân (SBRT) đối với ung thư đầu – mặt – cổ, ung thư vùng khung chậu, ung thư di căn cột sống… Bệnh nhân được rút ngắn thời gian xạ trị xuống còn 3-5 buổi, đồng thời giảm tác dụng phụ.

Bệnh viện Đa khoa Việt Đức đã triển khai thường quy Xạ phẫu nội sọ (SRT) các khối u nhỏ ở não cho những người bệnh lớn tuổi, không cần can thiệp phẫu thuật hoặc chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương. Người bệnh đỡ đau, tỉnh táo chỉ sau 2-3 buổi xạ đầu tiên.

100% xạ trị hướng dẫn ảnh (IGRT) đồng bộ với hệ thống máy gia tốc, giúp kỹ thuật viên định vị chính xác khối u và theo dõi đáp ứng điều trị trong từng buổi xạ.

Hiệu quả trong điều trị bệnh nhân ung thư với trang thiết bị hiện đại như vậy đã đưa Bệnh viện Đa khoa Việt Đức vào nhóm những bệnh viện tên tuổi lớn trong điều trị các bệnh ung thư có kết quả được kiểm nghiệm trong thực tiễn, tạo được lòng tin trong nhân dân ngay trên mảnh đất Phú Thọ.