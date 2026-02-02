Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Envision Energy hợp tác với REE Group triển khai các dự án điện gió ven bờ một tua-bin lớn nhất Đông Nam Á

P.V

Envision Energy, công ty hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ xanh, đã ký kết hợp đồng cung cấp tua-bin với REE Group của Việt Nam cho toàn bộ các dự án điện gió ven bờ với tổng công suất 128 MW tại tỉnh Vĩnh Long, bao gồm V1-3 Giai đoạn II 48 MW và V1-5&6 Giai đoạn II 80 MW.

image001-9545.jpg

Hai dự án sẽ triển khai 16 tua-bin gió ngoài khơi EN-226/8.XMW và sẽ trở thành các dự án điện gió ven bờ có công suất đơn tua-bin lớn nhất tại Việt Nam và Đông Nam Á, qua đó hỗ trợ tham vọng phát thải ròng bằng không của Việt Nam.

Hai dự án sẽ được khởi công xây dựng đồng thời, với điều kiện tốc độ gió trung bình vượt 7 mét/giây. Đây là một trong những lô dự án đầu tiên được phê duyệt theo Quy hoạch điện VIII (PDP VIII), đồng thời đánh dấu cột mốc lần đầu tiên Việt Nam áp dụng tua-bin gió ngoài khơi có rô-to lớn, công suất cao. Việc đấu nối hoàn toàn vào lưới điện dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2026.

Envision Energy áp dụng các tiêu chuẩn điện gió ngoài khơi thực sự nhằm đáp ứng điều kiện độ ẩm cao và môi trường sương muối cao tại Việt Nam, bảo đảm hiệu suất tua-bin, độ tin cậy, tuân thủ EHS và các yêu cầu nội địa hóa, đồng thời bảo vệ chất lượng dự án và hơn 20 năm giá trị vận hành của REE với tư cách là nhà đầu tư. Envision cũng đã hợp tác với các nhà cung cấp tháp tua-bin trong nước và chủ đầu tư dự án để vượt qua các thách thức trong sản xuất tháp tua-bin ngoài khơi cỡ lớn và năng lực sản xuất nội địa. Kể từ khi ra mắt vào năm 2022, tua-bin EN-226/8.XMW đã nhận được hơn 2,5 GW đơn đặt hàng, trở thành mẫu tua-bin thành công nhất trong các gói thầu công khai tại những khu vực điện gió ngoài khơi có tốc độ gió thấp. Mẫu turbine này đã được triển khai ở quy mô lớn và vận hành ổn định trong hơn ba năm tại các dự án điện gió ngoài khơi ở Trung Quốc.

Edward Hou, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Envision Energy, cho biết: "Sự hợp tác này đánh dấu cụm dự án điện gió ven bờ đầu tiên được triển khai theo Quy hoạch điện VIII của Việt Nam, đồng thời mở ra một chương mới cho phát triển điện gió ngoài khơi tại Đông Nam Á. Envision cam kết đưa dự án này trở thành chuẩn mực khu vực, cung cấp hỗ trợ chiến lược cho quá trình chuyển dịch năng lượng của REE Group, đồng thời cung cấp các tham chiếu kỹ thuật và xây dựng có thể nhân rộng cho các dự án điện gió ven bờ và ngoài khơi xa trên toàn khu vực, góp phần thúc đẩy hệ thống năng lượng hướng tới tương lai phát thải ròng bằng không".

"Chúng tôi lựa chọn Envision Energy làm nhà cung cấp tua-bin dựa trên năng lực dẫn đầu công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, độ hoàn thiện và độ tin cậy của nền tảng EN-226/8.XMW, cùng kinh nghiệm sâu rộng của họ trong vận hành hòa lưới ở quy mô gigawatt. Chúng tôi tin tưởng dự án này sẽ thiết lập chuẩn mực cho điện gió ngoài khơi tại Việt Nam và cung cấp các tham chiếu kỹ thuật và xây dựng có thể nhân rộng cho phát triển điện gió ven bờ và ngoài khơi trên khắp Đông Nam Á", Ông Ashok, Tổng Giám đốc Bộ phận Năng lượng tái tạo của REE cho biết thêm.

P.V
