Kinh tế

VietinBank tiên phong triển khai sản phẩm cho vay liên kết bền vững

P.V

VietinBank là một trong các ngân hàng đầu tiên triển khai sản phẩm cho vay liên kết bền vững tại Việt Nam, mở ra cách tiếp cận hoàn toàn mới cho dòng vốn tín dụng gắn với các mục tiêu phát triển bền vững.

Trong bối cảnh phát triển bền vững trở thành xu hướng tất yếu, VietinBank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong thị trường tài chính xanh Việt Nam khi chính thức triển khai sản phẩm cho vay liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan – “SLL”). Với sự đồng hành, hợp tác của 8 đối tác uy tín trong và ngoài nước, việc triển khai sản phẩm SLL không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình ESG của VietinBank, mà còn mở ra cách tiếp cận mới cho dòng vốn tín dụng gắn với các mục tiêu phát triển bền vững.

img-6464.jpg
Ông Trần Hoài Nam – Phó Giám đốc Khối KHDN VietinBank nhấn mạnh SLL là một công cụ tài chính bền vững linh hoạt, giúp gắn trực tiếp hiệu quả tài chính với kết quả thực hiện các mục tiêu ESG của doanh nghiệp

Khác với các mô hình tín dụng truyền thống, cho vay liên kết bền vững là cấu trúc tài chính trong đó điều kiện vay – đặc biệt là lãi suất – được gắn trực tiếp với mức độ thực hiện các chỉ tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Việc VietinBank tiên phong triển khai cấu trúc này cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ từ vai trò ngân hàng “cấp vốn” sang ngân hàng “đồng hành” cùng hành trình xanh của doanh nghiệp, trong đó các yếu tố bền vững như: hiệu quả dài hạn, trách nhiệm môi trường – xã hội và quản trị minh bạch của doanh nghiệp trở thành tiêu chí hợp tác.

Việc ký kết hợp tác với các đối tác uy tín ngay từ giai đoạn đầu không chỉ bảo đảm tính chuẩn mực, minh bạch cho chương trình, mà còn thể hiện cam kết của VietinBank trong việc xây dựng một Hệ sinh thái tài chính bền vững toàn diện. Thông qua sự hợp tác này, VietinBank từng bước hoàn thiện khung đánh giá, giám sát và đo lường các chỉ tiêu ESG mà khách hàng thực hiện, bảo đảm các khoản vay không chỉ hiệu quả về mặt tài chính mà còn tạo ra tác động tích cực, thực chất đối với môi trường và cộng đồng.

img-6465.jpg
Việc ký kết hợp tác với các đối tác là bước mở đầu cho lộ trình triển khai cấu trúc SLL tại VietinBank

Là một trong những ngân hàng thương mại chủ lực của nền kinh tế, VietinBank xác định phát triển bền vững không chỉ là xu hướng mà còn là một trong các trọng tâm xuyên suốt. Trong những năm qua, ngân hàng đã chủ động ban hành Khung Tài chính Bền vững, triển khai các gói tín dụng xanh, tài trợ cho các lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn… đồng thời tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế nhằm gia tăng tiếp cận nguồn vốn dài hạn và kinh nghiệm quốc tế. Trong năm 2025, quy mô dư nợ tín dụng xanh của VietinBank đã đạt gần 53.000 tỷ đồng.

Việc triển khai cấu trúc cho vay liên kết bền vững là bước đi tiếp theo, thể hiện tầm nhìn dài hạn và cam kết mạnh mẽ với phát triển bền vững của VietinBank. Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn cạnh tranh, mô hình này còn tạo động lực để doanh nghiệp chủ động cải thiện quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện các cam kết phát triển bền vững một cách bài bản, có đo lường.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch xanh và tăng trưởng bền vững, VietinBank kỳ vọng cấu trúc cho vay liên kết bền vững sẽ trở thành mô hình phổ biến trên thị trường tài chính, góp phần lan tỏa tư duy phát triển có trách nhiệm và đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình tạo lập giá trị lâu dài cho nền kinh tế.

P.V
#VietinBank #tài chính xanh #vay liên kết #bền vững #ESG #tín dụng xanh #phát triển bền vững

