Gạo ST25 của Việt Nam xứng đáng ngon nhất thế giới

TPO - “Gạo ST25 là vàng trắng của Việt Nam, xứng đáng gạo ngon nhất thế giới”, đại diện Tổ chức Thương mại Gạo thế giới (TRT) phát biểu tại lễ trao cúp Gạo ngon nhất thế giới năm 2025 cho gạo ST25 sáng 2/2, tại Cần Thơ.

Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) - cho biết, gạo ST25 nhận cúp Gạo ngon nhất thế giới năm 2025 là hành trình của khoa học, nông dân và của cả ngành lúa gạo Việt Nam. ST25 tiếp tục được The Rice Trader vinh danh không phải may mắn, đó là kết quả của khoa học nghiêm túc, tư duy làm nông nghiệp có trách nhiệm với thị trường toàn cầu.



“ST25 là kết quả của một con đường rất dài, kỹ sư Hồ Quang Cua tiêu biểu cho nông nghiệp, nông dân Việt Nam hiện đại. Một giống lúa chỉ thực sự thành công khi nó đứng vững được ở cả trên cánh đồng, trong nghiên cứu và ngoài thị trường”, ông Nam nói.

Ông Hồ Quang Cua nhận cúp Gạo ngon nhất thế giới năm 2025 cho gạo ST25.

Theo Chủ tịch VFA, Việt Nam đã xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, giai đoạn tới phải bán được giá trị, không chỉ bán sản lượng, định vị được thương hiệu. “Chúng tôi mong muốn ST25 như một giống gạo quốc gia, được bảo vệ đúng mức, được tổ chức sản xuất đúng chuẩn, được phát triển trong một chuỗi giá trị minh bạch", ông Nam nói và nhấn mạnh VFA cam kết sẽ cùng các bộ ngành, địa phương, nhà khoa học thực hiện điều này, và mở rộng không gian thị trường một cách bền vững.

Ông Jeremy Zwinger - người sáng lập, Tổng Giám đốc TRT - cho biết ông đã bay từ Mỹ đến Cần Thơ để trao cúp vì sự tôn trọng sâu sắc đối với ngành lúa gạo Việt Nam và bản thân ông Hồ Quang Cua. Ông Cua là một nhà khoa học tuyệt vời, kiên trì trên hành trình đầy gian truân để tạo ra giống gạo ST25. Dù đạt thành tựu lớn, ông Cua vẫn luôn khiêm tốn, ít nói về mình, thường nhắc đến cộng sự, kỹ sư và người nông dân.

Ông Jeremy Zwinger chúc mừng gạo ST25 và ngành lúa gạo Việt Nam.

“Gạo ST25 là vàng trắng của Việt Nam, niềm vinh dự cho sự làm việc chăm chỉ và tận tụy của người dân Việt Nam trong suốt nhiều năm, xứng đáng gạo ngon nhất thế giới trong năm nay và nhiều năm sau”, ông Jeremy nói.

Ông Hồ Quang Cua cho biết, năm 2017, qua một dự án của Canada hỗ trợ tại Sóc Trăng, nhóm nghiên cứu của ông đã có cơ hội tham gia cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới lần đầu tiên. Ngay lần đầu đó, gạo của nhóm đã vào top 3 và xếp tiếp tục ở vị trí cao các năm sau đó. Trong đó, có năm 2019, gạo ST25 lần đầu tiên đoạt giải Nhất, năm 2023 lần thứ hai đoạt giải Nhất và nay tiếp tục quán quân.

Kỹ sư Hồ Quang Cua - tác giả giống lúa ST25.

Vụ Đông Xuân 2025-2026, diện tích gieo trồng các giống lúa ST (như ST24, ST25) đạt gần 200.000ha, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm trước. Hơn 70% sản lượng gạo ST25 hiện được xuất khẩu sang Mỹ, châu Âu, Úc, Trung Quốc và Đông Nam Á.