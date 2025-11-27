Techpal Rice nâng tầm gạo Việt vinh dự đồng giải “Gạo ngon nhất thế giới 2025”

Tại cuộc thi “World’s Best Rice 2025” diễn ra từ mùng 6 đến mùng 9 tháng 11/2025 tại Phnom Penh (Campuchia), TECHPAL RICE – một trong những thương hiệu đại diện của gạo Việt Nam – đã được vinh danh đồng giải Nhất “Gạo ngon nhất thế giới”. Đây là sự kiện thu hút sự chú ý lớn của giới chuyên môn, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà nhập khẩu quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội nâng tầm thương hiệu gạo Việt trên bản đồ nông sản toàn cầu.

Khẳng định chất lượng bằng tiêu chí quốc tế

Trong lễ trao giải, ông Vũ Ngọc Đỉnh – Tổng Giám đốc TECHPAL GROUP – đã trực tiếp nhận cúp “World’s Best Rice 2025” từ đại diện tổ chức The Rice Trader (Hoa Kỳ). Sản phẩm TECHPAL RICE được đánh giá dựa trên hệ thống tiêu chí khắt khe như: hương thơm tự nhiên, độ dẻo – mềm, độ thuần khiết, độ ổn định khi nấu và khả năng giữ vị ngọt đặc trưng.

Theo TECHPAL GROUP, kết quả này phản ánh nỗ lực đầu tư bài bản vào nghiên cứu giống, quản lý chuỗi cung ứng, ứng dụng công nghệ trong sản xuất và kiểm soát chất lượng. Từ chọn giống tại vùng Trần Đề – Sóc Trăng đến quy trình xay xát, đóng gói chuẩn quốc tế, TECHPAL RICE đang xây dựng hình ảnh gạo Việt mang giá trị cao, ổn định và minh bạch.

Hiệu ứng lan tỏa sau giải thưởng quốc tế

Ngay sau khi được vinh danh, TECHPAL RICE nhanh chóng trở thành tâm điểm của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài và các tổ chức xúc tiến thương mại. Tại Campuchia, doanh nghiệp đã trao tặng sản phẩm đến Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia (VCBA) và Thương vụ Việt Nam, nhằm giới thiệu thương hiệu đến các đơn vị có vai trò kết nối thị trường.

Ông Jeremy Zwinger, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của tổ chức the Rice Trader cùng cúp giải thưởng “Gạo ngon nhất thế giới năm 2025” với Ông Vũ Ngọc Đỉnh TGĐ tập đoàn TECHPAL với thương hiệu gạo TECHPAL RICE đến từ Việt Nam

Ông Jeremy Zwinger – Chủ tịch và CEO The Rice Trader – đánh giá cao hình thức bao bì và tiêu chuẩn hoá của TECHPAL RICE, cho rằng sản phẩm hoàn toàn phù hợp để gia nhập phân khúc gạo chất lượng cao trên thế giới. Sự chỉn chu từ bao bì, truy xuất nguồn gốc đến câu chuyện thương hiệu được xem là lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu

Theo ghi nhận từ giới chuyên môn ngành lúa gạo, giải thưởng “Gạo ngon nhất thế giới 2025” đóng vai trò như một “tín chỉ chất lượng” giúp TECHPAL RICE thuận lợi hơn trong quá trình tiếp cận các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Đông. Nhu cầu gạo sạch – thơm – dẻo trên thế giới đang gia tăng, mở ra biên độ phát triển lớn cho các thương hiệu gạo Việt có chất lượng cao và đạt chuẩn quốc tế.

Gạo TECHPAL RICE đang được đóng gói để xuất khẩu sang thị trường Úc

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt tại Campuchia cũng bày tỏ mong muốn đưa TECHPAL RICE vào hệ thống phân phối của cộng đồng người Việt, tạo bước đệm mở rộng thị trường kiều bào – vốn là kênh tiêu thụ gạo Việt rất ổn định.

Tăng giá trị thương hiệu, đóng góp cho ngành gạo Việt

Giới quan sát đánh giá sự kiện TECHPAL RICE được tôn vinh tại cuộc thi quốc tế không chỉ mang lại lợi ích cho riêng doanh nghiệp mà còn góp phần tạo hiệu ứng tích cực cho ngành lúa gạo Việt Nam. Trong bối cảnh nông sản Việt Nam đang dịch chuyển từ tăng sản lượng sang tăng giá trị, sự xuất hiện của những thương hiệu được quốc tế công nhận là điểm tựa quan trọng giúp tăng sức cạnh tranh của gạo Việt.

Nhiều đại diện doanh nghiệp tại Campuchia nhận định: TECHPAL RICE là minh chứng cho khả năng của doanh nghiệp Việt trong việc xây dựng thương hiệu, đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản thế giới.

Ông Vũ Ngọc Đỉnh TGĐ TECHPAL GROUP gửi tặng gạo TECHPAL RICE đến Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia tại cuộc thi “Gạo ngon nhất thế giới”

Hướng tới tương lai: Xây dựng hệ sinh thái gạo Việt giá trị cao

TECHPAL GROUP cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, liên kết với nông dân, nâng cấp vùng nguyên liệu và chuẩn hoá quy trình theo tiêu chuẩn quốc tế. Giải thưởng “Gạo ngon nhất thế giới 2025” được xem như điểm tựa – không phải đích đến – để TECHPAL RICE tiếp tục hành trình đưa gạo Việt vươn xa.

Với danh hiệu quốc tế và những cơ hội mở rộng thị trường đang đến, TECHPAL RICE được kỳ vọng trở thành một đại diện tiêu biểu góp phần nâng tầm vị thế gạo Việt, vừa bằng chất lượng, vừa bằng chiến lược thương mại hóa bài bản, hướng đến phát triển bền vững và giá trị cao cho nông sản Việt.