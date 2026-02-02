Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Hơn 1 tỷ USD vốn ngoại 'rót' vào Bắc Ninh trong 1 ngày

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ trong một ngày cận Tết Nguyên đán, Bắc Ninh trao quyết định đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho 24 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn hơn 1 tỷ USD và 5 dự án trong nước với tổng vốn khoảng 19.000 tỷ đồng.

Ngày 2/2, tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, đồng thời trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tại hội nghị, tỉnh Bắc Ninh đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 5 dự án hạ tầng, tổng vốn khoảng 19.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, Bắc Ninh trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cấp mới cho 11 doanh nghiệp FDI và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 13 doanh nghiệp FDI đang hoạt động trong các khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 1 tỷ USD.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết, qua đánh giá, 108 doanh nghiệp đóng góp thuế lớn, chủ yếu thuộc nhóm ngành điện, điện tử, đã chiếm trên 73% tổng số thu ngân sách của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp đang tham dự hội nghị hôm nay.

tp-2.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Quan điểm nhất quán của tỉnh Bắc Ninh coi doanh nghiệp là động lực quan trọng của phát triển, là đối tác đồng hành của chính quyền trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh.

Tỉnh Bắc Ninh luôn coi trọng xây dựng chính quyền phục vụ, lấy hiệu quả hoạt động và sự hài lòng của doanh nghiệp làm một trong những thước đo quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển hạ tầng đồng bộ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, bền vững và thân thiện với môi trường.

tp-doanh-nghiep-1.jpg
Công nhân trong khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Nguyễn Thắng.

Ông Thái đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp tục chủ động, thường xuyên lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đồng hành cùng doanh nghiệp từ giai đoạn triển khai đến vận hành dự án; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong thực thi công vụ.

Các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; quan tâm đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ; gắn phát triển sản xuất, kinh doanh với bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống người lao động; cùng tỉnh Bắc Ninh xây dựng môi trường đầu tư ổn định, hài hòa và bền vững.

Ông Thái cho biết thêm, riêng trong năm 2025, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút 349 dự án đầu tư thứ cấp trong các khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2,7 tỷ USD; tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng của các dự án trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả các dự án hạ tầng khu công nghiệp, quy đổi đạt trên 7 tỷ USD, xếp thứ hai toàn quốc.

Nguyễn Thắng
#Đầu tư nước ngoài tại Bắc Ninh #Dự án lớn trị giá 1 #7 tỷ USD #Thu hút vốn FDI vào khu công nghiệp #Hội nghị doanh nghiệp Bắc Ninh #Phát triển hạ tầng và dự án mới #Chấp thuận chủ trương đầu tư #Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư #Vị thế hấp dẫn của Bắc Ninh trong thu hút đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục