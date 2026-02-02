LPBank và hành trình tiên phong đồng hành phát triển kinh tế tư nhân

Trong bối cảnh Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đang được triển khai sâu rộng, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những tổ chức tài chính tham gia tích cực vào quá trình thúc đẩy nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân. Thời gian qua, Ngân hàng thường xuyên góp mặt tại các diễn đàn, hội nghị chính sách quan trọng của Chính phủ, phản ánh vị thế ngày càng rõ nét trong hệ sinh thái tài chính – kinh tế quốc gia.

Mới đây, ông Hồ Nam Tiến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị LPBank đã tham dự Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết 68 – đồng thời là phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo trong năm 2026. Việc lãnh đạo cấp cao LPBank tham gia các phiên họp cấp quốc gia cho thấy vai trò ngày càng rõ ràng của Ngân hàng trong việc đồng hành cùng Chính phủ, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy tăng trưởng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ tư triển khai nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân

Tiên phong đổi mới, lấy công nghệ và hiệu quả làm nền tảng

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu xây dựng cơ chế giao việc lớn, việc khó và việc đột phá cho doanh nghiệp, thể hiện tinh thần tin tưởng và kiến tạo của Nhà nước đối với khu vực kinh tế tư nhân. Với quan điểm “nguồn lực của doanh nghiệp chính là nguồn lực của đất nước”, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp thực hiện “5 tiên phong”, trong đó trọng tâm là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tạo sinh kế cho người dân.

Những định hướng này cũng là các trục phát triển mà LPBank đã kiên trì theo đuổi trong những năm gần đây. Ngân hàng đẩy mạnh chiến lược đổi mới sáng tạo, xác định chuyển đổi số, dữ liệu và công nghệ là các trụ cột dài hạn. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa quy trình và số hóa hoạt động ngân hàng giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời hỗ trợ kiểm soát chi phí, cải thiện hiệu quả quản trị và tăng khả năng thích ứng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Với nền tảng kết quả kinh doanh ấn tượng năm 2025 – năm bản lề trong hành trình phát triển, LPBank đã khép lại năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 14.269 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2024, mức cao nhất trong lịch sử hoạt động), tổng tài sản vượt mốc 605.585 tỷ đồng (tăng 19%), và các chỉ số hiệu quả vượt trội như ROE 25,2%, ROA 2,05%. Kết quả này không chỉ khẳng định năng lực nội tại vững mạnh mà còn là minh chứng cụ thể cho việc LPBank thực hiện hiệu quả sứ mệnh đồng hành cùng kinh tế tư nhân – động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, đúng như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Phiên họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân: “doanh nghiệp là trung tâm, hạ tầng là nền tảng, thể chế là động lực”, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, tạo việc làm, nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - xanh.

Ông Hồ Nam Tiến - Chủ tịch HĐQT LPBank (ngoài cùng bên phải) tại sự kiện

Khẳng định vị thế trong bối cảnh thị trường biến động

Từ nền tảng hoạt động ổn định, trong năm qua LPBank tiếp tục ghi tên trên nhiều bảng xếp hạng uy tín trong và ngoài nước, cho thấy sự cải thiện rõ rệt về hiệu quả kinh doanh, uy tín thương hiệu và năng lực cạnh tranh. Ở khía cạnh kinh doanh, LPBank được xếp Top 1 Ngân hàng kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam, Top 6 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất, Top 7 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín và Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất năm 2025.

Đáng chú ý, Ngân hàng lần đầu góp mặt trong bảng xếp hạng Top 50 Vietnam The Best, xếp thứ 17 toàn bảng và thứ 8 trong nhóm ngân hàng. Cùng với đó, Moody’s đã nâng hạng tiền gửi dài hạn và nhà phát hành dài hạn của LPBank lên mức Ba3, triển vọng ổn định, đồng thời nâng đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) lên B1. Những đánh giá này tạo điều kiện thuận lợi để Ngân hàng mở rộng hợp tác, huy động nguồn lực trung và dài hạn, cũng như tham gia sâu hơn vào các chương trình phát triển kinh tế – xã hội.

Đồng hành cùng doanh nghiệp và phát triển kinh tế địa phương

Song song với mục tiêu tăng trưởng tài chính, LPBank chú trọng vai trò hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Với mạng lưới hiện diện tại 34 tỉnh, thành phố, Ngân hàng tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn, công nghệ và các giải pháp tài chính phù hợp thông qua nhiều chương trình tín dụng chuyên biệt và mô hình hợp tác công – tư. Qua đó, LPBank góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất – kinh doanh, tạo việc làm và mở rộng sinh kế tại nhiều địa phương.

Bước sang năm 2026 – dấu mốc 18 năm hình thành và phát triển – LPBank bước vào giai đoạn mới với định hướng an toàn, hiệu quả và bền vững. Trên nền tảng tài chính ổn định và vị thế ngày càng được củng cố, LPBank hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu, là đối tác tài chính tin cậy của doanh nghiệp và người dân, đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế số và khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam./.