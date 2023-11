Gạo ST25 đoạt giải gạo ngon nhất thế giới năm 2023

TPO - Trưa 30/11, tại Philippines, loại gạo ST25 của kỹ sư nông nghiệp Hồ Quang Cua đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới năm 2023.

Cuộc thi diễn ra trong Hội nghị Thương mại Lúa gạo toàn cầu ở Cebu, Philippines do The Rice Trader tổ chức. Cuộc thi có sự tham gia của 30 mẫu gạo đến từ hơn 10 quốc gia.

Kết quả, loại gạo của Kỹ sư nông nghiệp Hồ Quang Cua ST25 xuất sắc đoạt giải Nhất, loại gạo của Campuchia đoạt giải Nhì, gạo của Ấn Độ đoạt giải Ba.

Trước đó, năm 2019, gạo ST25 cũng được trao giải gạo ngon nhất thế giới sau khi vượt qua các loại gạo của Thái Lan, Campuchia tại cuộc thi World's Best Rice, do The Rice Trader tổ chức.

Tại cuộc thi Gạo ngon thế giới năm 2022, Kỹ sư Hồ Quang Cua - “cha đẻ” gạo ST25 được Ban tổ chức vinh danh giải "Thành tựu cống hiến trọn đời" vì những đóng góp to lớn cho ngành lúa gạo Việt Nam và lúa gạo thế giới.

ST25 là giống lúa thuộc dòng lúa thơm đặc sản Sóc Trăng ST do nhóm kỹ sư Hồ Quang Cua, Tiến sĩ Trần Tấn Phương và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương nghiên cứu lai tạo.

Giống lúa thơm này được nghiên cứu từ cách đây 10 năm. Năm 2014, giống lúa được đưa vào khảo nghiệm và đến năm 2016 bắt đầu trồng thử. Đây là giống lúa ngắn ngày, có tính kháng bệnh hơn hẳn một số giống lúa cổ truyền, cho sản lượng đạt tới 7 tấn một ha.

Ngoài là giống lúa đặc sản, ST25 còn được coi là giống lúa thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, sinh trưởng tốt tại vùng đất mặn, phèn. Đặc biệt ST25 rất thích hợp cho vùng xen canh lúa-tôm.

Được nghiên cứu và cải tiến dựa trên các đặc tính phù hợp với địa hình canh tác trong nước nên gạo ST25 mang cũng các đặc điểm phù hợp với thị hiếu dùng gạo của phần lớn người Việt. Hạt gạo dài, trắng và trong. Trải qua các công đoạn chế biến gạo thành phẩm đến khi nấu chín vẫn giữ được mùi thơm tự nhiên, cơm dẻo và ráo, để nguội vẫn mềm ngon.

Hiện nay, gạo ST25 đã đưa Sóc Trăng trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về phân khúc gạo thơm; đồng thời là dấu ấn đáng nhớ khi gạo Việt Nam chất lượng cao đã được thế giới công nhận, đón nhận rộng rãi.