Quy mô ‘khủng’ dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

TPO - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 147.000 tỷ đồng, chưa bao gồm hơn 10.000 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự án được xem là một trong những công trình hạ tầng giao thông quy mô lớn tại khu vực phía Bắc.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tuyến đường sắt mới được thiết kế đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, chiều dài khoảng 120 km. Tốc độ thiết kế vận hành chính 350 km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ thiết kế 120 km/h.

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh minh họa.

Điểm đầu tuyến đặt tại khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa), Đông Anh, điểm cuối tại khu công viên công cộng, Tuần Châu. Tuyến đi qua 4 địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Trên toàn tuyến bố trí 5 ga gồm: Cổ Loa, Gia Bình, Ninh Xá, Yên Tử, Hạ Long Xanh, đồng thời có 1 depot tại ga Hạ Long Xanh.

Quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 551 ha. Trong đó, khu vực Hà Nội khoảng 44 ha, Bắc Ninh khoảng 19 ha, Hải Phòng khoảng 210 ha và Quảng Ninh khoảng 278 ha.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 147.000 tỷ đồng, chưa bao gồm khoảng 10.000 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách nhà nước bảo đảm. Cơ cấu vốn được nêu gồm phần vốn góp của nhà đầu tư khoảng 22 nghìn đồng, phần còn lại hơn 125 nghìn tỷ đồng do nhà đầu tư huy động.

Theo thông tin công bố, chi phí đầu tư theo địa bàn được công bố cụ thể: khu vực Hà Nội khoảng 19.320 tỷ đồng, Bắc Ninh khoảng 38.980 tỷ đồng, Hải Phòng khoảng 40.570 tỷ đồng, Quảng Ninh khoảng 48.100 tỷ đồng.

Tuyến đường sắt Cái Lân.

Phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành dự án đầu tư công độc lập, tổng khoảng 10.270 tỷ đồng, trong đó Hà Nội khoảng 835 tỷ đồng, Bắc Ninh khoảng 258 tỷ đồng, Hải Phòng khoảng 5.598 tỷ đồng, Quảng Ninh khoảng 3.579 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất. Đáng chú ý, quyết định nêu điều kiện nhà đầu tư không được chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng doanh nghiệp dự án, vốn, tài sản hình thành trong và sau đầu tư cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc tổ chức có vốn nước ngoài.

Trường hợp hết thời hạn hoạt động mà nhà đầu tư không đề xuất gia hạn, toàn bộ tài sản hình thành từ dự án sẽ được chuyển giao cho Nhà nước theo quy định.