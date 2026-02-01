Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Metro Nhổn - Ga Hà Nội bắt đầu soát vé định danh, sinh trắc học

Lộc Liên
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ hôm nay (1/2), hành khách đi metro Nhổn - Ga Hà Nội có thể vào ga bằng cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và sinh trắc học. Việc bỏ vé giấy, giảm thao tác thanh toán được kỳ vọng giúp đi tàu nhanh hơn, thuận tiện hơn, nhất là giờ cao điểm.

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), từ nay toàn bộ các ga trên tuyến đường sắt đô thị số 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội chính thức vận hành 100% hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học. Trước đó, công nghệ này đã được triển khai trên tuyến Cát Linh - Hà Đông từ cuối năm 2025.

Việc 2 tuyến metro đầu tiên của Hà Nội sử dụng chung một hệ thống vé được xem là mốc quan trọng trong quá trình đồng bộ hóa mạng lưới đường sắt đô thị. Thay vì mỗi tuyến một cách vận hành, hành khách chỉ cần làm quen một lần với cách mua vé, thanh toán và qua cổng soát vé.

Với hệ thống mới, người đi metro có thể sử dụng ứng dụng Hà Nội Metro hoặc các phương thức thanh toán điện tử để mua vé và qua cổng, thay cho hình thức vé giấy hay quẹt thẻ truyền thống. Cổng soát vé được thiết kế để nhận diện nhanh thông tin hành khách, giúp rút ngắn thời gian xếp hàng, đặc biệt vào giờ cao điểm.

ha-noi-metro.png
Từ hay khách đi Metro Nhổn - Ga Hà Nội có thể vào ga bằng cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và sinh trắc học. Ảnh: MHN.

Hà Nội Metro mở rộng các kênh thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ ngân hàng nội địa, thẻ quốc tế Visa và nhiều ví điện tử phổ biến. Việc này giúp người dân dễ tiếp cận hơn, nhất là nhóm hành khách trẻ, người làm việc văn phòng và khách du lịch.

Để khuyến khích hành khách chuyển sang hình thức thanh toán điện tử, trong giai đoạn đầu, đơn vị vận hành phối hợp với các đối tác triển khai loạt ưu đãi giảm hoặc miễn phí vé cho một số phương thức thanh toán.

Đây được xem là “cú hích” giúp người dân trải nghiệm hệ thống mới mà không phát sinh thêm chi phí, đồng thời tạo thói quen sử dụng giao thông công cộng theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, các đối tượng chính sách như người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo… vẫn được miễn phí vé theo quy định của thành phố.

Việc áp dụng cổng soát vé sinh trắc học không chỉ dừng ở câu chuyện công nghệ, mà còn gắn với mục tiêu dài hạn của Hà Nội trong phát triển giao thông công cộng. Khi hệ thống vé được số hóa và liên thông, việc mở rộng mạng lưới metro trong tương lai sẽ thuận lợi hơn, đồng thời giúp cơ quan quản lý có dữ liệu chính xác để điều chỉnh tần suất chạy tàu, tổ chức vận hành phù hợp nhu cầu đi lại của người dân.

Năm 2025, sản lượng hành khách toàn mạng của Hà Nội Metro đạt hơn 20,68 triệu lượt, vượt hơn 7% kế hoạch năm. Riêng tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông phục vụ hơn 13,68 triệu lượt khách, tăng hơn 15% so với năm trước. Hoạt động vận hành được đảm bảo an toàn tuyệt đối, với hơn 161.000 lượt tàu, tổng quãng đường gần 1,76 triệu km.

Lộc Liên
#Metro Hà Nội #Ga Hà Nội #Cổng soát vé #Sinh trắc học #Giao thông công cộng #Thanh toán điện tử #Vé điện tử

Xem thêm

Cùng chuyên mục