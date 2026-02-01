Metro Nhổn - Ga Hà Nội bắt đầu soát vé định danh, sinh trắc học

TPO - Từ hôm nay (1/2), hành khách đi metro Nhổn - Ga Hà Nội có thể vào ga bằng cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và sinh trắc học. Việc bỏ vé giấy, giảm thao tác thanh toán được kỳ vọng giúp đi tàu nhanh hơn, thuận tiện hơn, nhất là giờ cao điểm.

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), từ nay toàn bộ các ga trên tuyến đường sắt đô thị số 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội chính thức vận hành 100% hệ thống cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học. Trước đó, công nghệ này đã được triển khai trên tuyến Cát Linh - Hà Đông từ cuối năm 2025.

Việc 2 tuyến metro đầu tiên của Hà Nội sử dụng chung một hệ thống vé được xem là mốc quan trọng trong quá trình đồng bộ hóa mạng lưới đường sắt đô thị. Thay vì mỗi tuyến một cách vận hành, hành khách chỉ cần làm quen một lần với cách mua vé, thanh toán và qua cổng soát vé.

Với hệ thống mới, người đi metro có thể sử dụng ứng dụng Hà Nội Metro hoặc các phương thức thanh toán điện tử để mua vé và qua cổng, thay cho hình thức vé giấy hay quẹt thẻ truyền thống. Cổng soát vé được thiết kế để nhận diện nhanh thông tin hành khách, giúp rút ngắn thời gian xếp hàng, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Từ hay khách đi Metro Nhổn - Ga Hà Nội có thể vào ga bằng cổng soát vé định danh, xác thực điện tử và sinh trắc học. Ảnh: MHN.

Hà Nội Metro mở rộng các kênh thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ ngân hàng nội địa, thẻ quốc tế Visa và nhiều ví điện tử phổ biến. Việc này giúp người dân dễ tiếp cận hơn, nhất là nhóm hành khách trẻ, người làm việc văn phòng và khách du lịch.

Để khuyến khích hành khách chuyển sang hình thức thanh toán điện tử, trong giai đoạn đầu, đơn vị vận hành phối hợp với các đối tác triển khai loạt ưu đãi giảm hoặc miễn phí vé cho một số phương thức thanh toán.

Đây được xem là “cú hích” giúp người dân trải nghiệm hệ thống mới mà không phát sinh thêm chi phí, đồng thời tạo thói quen sử dụng giao thông công cộng theo hướng hiện đại. Bên cạnh đó, các đối tượng chính sách như người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo… vẫn được miễn phí vé theo quy định của thành phố.

Việc áp dụng cổng soát vé sinh trắc học không chỉ dừng ở câu chuyện công nghệ, mà còn gắn với mục tiêu dài hạn của Hà Nội trong phát triển giao thông công cộng. Khi hệ thống vé được số hóa và liên thông, việc mở rộng mạng lưới metro trong tương lai sẽ thuận lợi hơn, đồng thời giúp cơ quan quản lý có dữ liệu chính xác để điều chỉnh tần suất chạy tàu, tổ chức vận hành phù hợp nhu cầu đi lại của người dân.