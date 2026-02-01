Hơn 80% người lao động sử dụng AI

TPO - Theo khảo sát, có hơn 80% người lao động đã sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc, kỳ vọng công cụ này giúp nâng cao hiệu suất và tiết kiệm thời gian.

Báo cáo Thị trường việc làm Việt Nam trong bối cảnh mới do Cốc Cốc Research phối hợp Việc làm 24h thực hiện, khảo sát trên hơn 1.000 người lao động và nhà tuyển dụng trên toàn quốc, ghi nhận hơn 80% người lao động đã sử dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc, kỳ vọng công cụ này giúp nâng cao hiệu suất và tiết kiệm thời gian.

Ở chiều ngược lại, nhà tuyển dụng nhìn nhận AI chủ yếu như công cụ tăng tốc quy trình hơn là yếu tố tạo ra chất lượng vượt trội.

Trong khi đó, các kỹ năng “con người” lại trở nên đắt giá hơn bao giờ hết. Doanh nghiệp sẵn sàng trả lương cao hơn cho những ứng viên sở hữu khả năng thích nghi, tự học, sáng tạo, tư duy chiến lược, thấu cảm và quản trị cảm xúc.

Việc thành thạo AI cơ bản đang dần trở thành điều kiện tối thiểu, không còn là lợi thế cạnh tranh. Giá trị mới nằm ở khả năng biến đầu ra “trung bình” của AI thành sản phẩm có chiều sâu thông qua tư duy phản biện, cá nhân hóa và sáng tạo.

Cũng theo báo cáo, khái niệm "công việc ổn định" đang được người lao động nhìn nhận lại. Ổn định không còn được hiểu đơn thuần là biên chế lâu dài hay mức lương cao, mà gắn với sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân, cùng khả năng phát triển bền vững.

Theo kết quả khảo sát, 47% người lao động cho biết họ lựa chọn gắn bó với công việc hiện tại vì yếu tố “ổn định” theo nghĩa mới - môi trường phù hợp, ít áp lực tiêu cực, có khả năng duy trì lâu dài. 46% lựa chọn vì môi trường, văn hóa doanh nghiệp và đồng nghiệp; trong khi yếu tố lương, thưởng, phúc lợi chỉ đứng thứ ba với 36%. Đáng chú ý, yếu tố cấp trên quản lý trực tiếp chỉ có 19% lựa chọn, xếp cuối cùng trong các tiêu chí giữ chân nhân sự.

"Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, năm 2026, người lao động kỳ vọng về sự ổn định trước hết về tài chính, tức thu nhập rõ ràng và được trả lương đúng hạn. Bên cạnh yếu tố vật chất, ổn định còn gắn với mục tiêu công việc rõ ràng, an toàn tâm lý trong môi trường làm việc và được nâng cấp kỹ năng để không bị tụt lại khi công nghệ thay đổi nhanh chóng", báo cáo nêu rõ.

Một điểm nổi bật khác là có tới gần 77% người lao động sẵn sàng chấp nhận giảm lương để đổi lấy môi trường làm việc lành mạnh hơn. Hơn một nửa trong số này chấp nhận giảm khoảng 10% thu nhập để có môi trường phù hợp; 25% sẵn sàng đánh đổi ở mức cao hơn, phản ánh nhóm ưu tiên sức khỏe tinh thần hoặc đang chịu áp lực tiêu cực tại nơi làm việc. Khoảng 25% còn lại đặt ưu tiên tài chính lên hàng đầu hoặc hài lòng với môi trường hiện tại.

Các dữ liệu này cho thấy môi trường, văn hóa doanh nghiệp, sức khỏe tinh thần đang trở thành “tiêu chí then chốt” trong lựa chọn nghề nghiệp, đặc biệt ở nhóm lao động trẻ.