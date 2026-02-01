Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sóng xanh

Google News

Gia Lai gọi vốn cho 12 dự án năng lượng tái tạo

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Gia Lai mời gọi đầu tư 12 dự án điện năng lượng tái tạo với tổng vốn hơn 21.000 tỷ đồng, tổng công suất lắp đặt khoảng 700 MW.

Ngày 1/2, Sở Tài chính Gia Lai cho biết đã có thông báo mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện 12 dự năng lượng tái tạo trên địa bàn.

tp-c_img-1570.jpg
Dự án điện gió được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định.

Theo Sở Tài chính Gia Lai, mục tiêu đầu tư nhằm cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn điện cung cấp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải điện.

Bên cạnh đó, đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; giải quyết việc làm cho người dân tại khu vực có dự án. Đồng thời, tăng giá trị sản xuất công nghiệp góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các dự án gồm: Nhà máy điện gió Ia Ko 1; nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4; nhà máy điện gió Bờ Ngoong; nhà máy điện gió Xã Trang - Giai đoạn 2; nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1A kết hợp hệ thống pin lưu trữ.

Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3; nhà máy điện gió Ia Ko 2; nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1; nhà máy điện gió An Thành Gia Lai; nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 2; nhà máy điện gió Xã Trang và nhà máy điện mặt trời Ia Rsươm - Bitexco - TôNa.

Sơ bộ tổng mức đầu tư 12 dự án năng lượng tái tạo ước khoảng hơn 21.000 tỷ đồng với tổng công suất lắp đặt khoảng 700 MW.

Trương Định
#Gia Lai #năng lượng tái tạo #mời gọi đầu tư #12 dự án điện #tăng trưởng 2 con số

Xem thêm

Cùng chuyên mục