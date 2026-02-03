Công bố bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam

TPO - Hôm nay (3/2), tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam. Đây là thông lệ được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực ASEAN.

Ông Vũ Chí Dũng - Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết, bộ nguyên tắc đặt hội đồng quản trị ở vị trí trung tâm của hệ thống quản trị công ty, nhấn mạnh vai trò định hướng chiến lược, giám sát ban điều hành, phân định rõ chức năng quản lý và giám sát, bảo đảm cơ cấu hội đồng quản trị có tính độc lập, đa dạng về kỹ năng, kinh nghiệm và giới...

Bộ nguyên tắc cũng tăng cường các khuyến nghị về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, minh bạch thông tin và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhất là cổ đông thiểu số.

Theo kết quả đánh giá của Thẻ điểm quản trị Công ty ASEAN (ACGS), mặt bằng thực hành quản trị công ty của Việt Nam vẫn cần tiếp tục cải thiện, đặc biệt ở các nội dung liên quan đến vai trò và trách nhiệm của hội đồng quản trị, như tính đa dạng, tính độc lập của các thành viên hội đồng quản trị, cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông thiểu số...

Về phía doanh nghiệp niêm yết, bà Lưu Thị Thảo - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - cho biết, quản trị công ty không đơn thuần là tuân thủ các yêu cầu bên ngoài, mà là lựa chọn mang lại lợi ích lâu dài cho chính tổ chức.

“Tùy từng dự án và lộ trình cụ thể, chúng tôi xây dựng các chương trình hành động gắn với cơ chế đánh giá, đo lường cán bộ. Có những chỉ tiêu mang tính ngắn hạn nhưng cũng có những cam kết đầu tư dài hạn và tất cả đều được đặt trong khung khổ quản trị công ty” - bà Thảo cho biết.

Ông Nguyễn Tất Trường - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Công ty Cổ phần công trình Viettel (Viettel Construction) - cho rằng, một trong những thách thức lớn của quản trị doanh nghiệp là sự thấu hiểu và đồng cảm, không chỉ ở cấp chủ sở hữu hay tập đoàn mà ngay trong nội bộ doanh nghiệp.

“Tôi muốn nhấn mạnh từ khóa “chính danh”. Người làm quản trị công ty phải được chính danh - ai làm việc gì, chịu trách nhiệm ra sao, sản phẩm đầu ra là gì, thời gian thế nào và hiệu quả được đo lường ra sao. Khi mọi thứ rõ ràng, hiệu quả mới có thể được xác lập và đó cũng là mục tiêu chung của mọi doanh nghiệp”, ông Trường nói.