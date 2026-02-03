Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Khám phá câu chuyện đằng sau tiệm trang sức Vân Khánh Silver Gems tại Đồng Tháp

P.V

Sau 20 năm, Tiệm Vàng Vân Khánh đổi mới thành Vân Khánh Silver Gems, biến trang sức xa xỉ thành phụ kiện gần gũi, đồng hành cùng bạn mỗi ngày.

image001-8255.png

Đầu những năm 2000, Tiệm Vàng Vân Khánh ra đời tại 21-23 Nguyễn Trãi, Hồng Ngự, Đồng Tháp, chuyên chế tác và kinh doanh trang sức vàng bạc truyền thống. Hơn 20 năm qua, thương hiệu đã khẳng định uy tín nhờ chất lượng và sự tận tâm. Nhưng khi thời đại thay đổi, nhu cầu khách hàng cũng đòi hỏi sự đổi mới về sản phẩm lẫn cách tiếp cận.

image003-7898.jpg
Chị Lâm Nguyễn Minh Thư - Người phụ nữ hiện đại đứng sau thương hiệu trang sức nổi tiếng tại Đồng Tháp

Chị Lâm Nguyễn Minh Thư (sinh năm 2002) lớn lên cùng tiếng búa chế tác và đam mê nghề gia truyền. Khác với thế hệ trước, chị nhìn nhận trang sức không chỉ qua giá trị vật chất mà còn qua ý nghĩa tinh thần. "Trang sức không chỉ là vật phẩm, mà còn là người bạn đồng hành, lưu giữ những giá trị vượt thời gian", chị chia sẻ.

Với định hướng đó, chị Thư và anh Đặng Hoàn Hảo quyết định chuyển đổi Tiệm Vàng Vân Khánh thành Vân Khánh Silver Gems, tập trung vào trang sức bạc. Dù nhiều người cho rằng bạc không thể sánh ngang vàng về giá trị, chị Thư nhìn thấy tiềm năng của chất liệu này tinh khiết, bền vững, dễ hòa nhập vào cuộc sống hàng ngày mà không đòi hỏi sự xa xỉ. Quan trọng hơn, bạc cho phép tạo nên đa dạng thiết kế, phù hợp nhiều phong cách và lứa tuổi, từ thanh lịch cổ điển đến tối giản hiện đại.

image005.png
Vân Khánh Silver Gems cam kết mang đến những giá trị vĩnh cửu qua từng món đồ bạc.

Điểm đặc biệt của Vân Khánh Silver Gems là sự gắn kết giữa sản phẩm và câu chuyện khách hàng. Mỗi món trang sức không chỉ đẹp mắt mà còn được tạo ra để trở thành phần của những khoảnh khắc ý nghĩa, chiếc nhẫn đánh dấu lời hứa, chiếc vòng tay đồng hành sự nghiệp, hay chiếc dây chuyền lưu giữ kỷ niệm.

Vân Khánh Silver Gems luôn dành thời gian lắng nghe, thấu hiểu từng khách hàng, thậm chí tạo sản phẩm độc bản phù hợp với câu chuyện cá nhân của họ. Sự tận tâm này đã biến Vân Khánh Silver Gems thành không gian kết nối, nơi khách hàng cảm thấy được trân trọng và thấu hiểu.

image007-2967.png

Cảm hứng thiết kế của Vân Khánh Silver Gems đến từ mảnh đất Đồng Tháp – cánh sen bên sông, dòng nước êm đềm, hay ánh nắng sớm mai đều được chị Thư chuyển hóa thành ngôn ngữ trang sức. Sự kết hợp giữa nét cổ điển Á Đông và phong cách tối giản đương đại tạo nên những sản phẩm vừa mang hơi thở địa phương vừa hòa nhập xu hướng toàn cầu.

Tìm hiểu thông tin về Vân Khánh Silver Gems qua:

Địa chỉ: Số 21-23, đường Nguyễn Trãi, Phường Hồng Ngự, Đồng Tháp

SĐT 0846 970 666

Mail: haodh@vankhanhjewelry.com

Website: vankhanhjewelry.com.vn

Facebook: www.facebook.com/tiemvangvankhanh1>

P.V
#Trang sức bạc #Vân Khánh Silver Gems #Đồng Tháp #Chuyển đổi thương hiệu

