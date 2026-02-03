Shopee nâng cao trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng Việt

Người tiêu dùng Việt bắt đầu đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho trải nghiệm mua sắm trực tuyến, từ giá hợp lý, giao hàng nhanh, đến sự hỗ trợ kịp thời. Đây cũng là những điều mà Shopee luôn nỗ lực đầu tư để hành trình mua sắm của người dùng thêm trọn vẹn.

Với nhiều người mua, trải nghiệm trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) được đánh giá qua nhiều yếu tố như giá cả, tốc độ giao hàng, các giải pháp hỗ trợ… Năm 2025, Shopee tập trung nâng cao trải nghiệm của người dùng, đảm bảo sự tối ưu, liền mạch, an tâm trong xuyên suốt hành trình mua sắm.

Mở rộng ưu đãi, đa dạng hóa phương thức vận chuyển

Nhìn vào bức tranh tiêu dùng hiện nay, có thể thấy hành vi mua sắm trực tuyến của người Việt đang bước sang giai đoạn mới. Theo bà Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Khối Kinh doanh của Numerator Việt Nam (Kantar Việt Nam) - chia sẻ tại Hội thảo “Khám phá nhu cầu mới của người tiêu dùng Việt mùa Tết & Chiến lược bán hàng hiệu quả”, người tiêu dùng có xu hướng so sánh giá kỹ lưỡng và chờ các đợt ưu đãi lớn để “chốt đơn” thay vì quyết định theo cảm tính như trước.

Nắm bắt xu hướng mua sắm chủ động này, Shopee duy trì đều đặn các sự kiện Mega Sale hàng tháng với nhiều hình thức ưu đãi đa dạng, trở thành điểm hẹn mua sắm quen thuộc của người tiêu dùng Việt. Theo số liệu ghi nhận trong năm qua, người dùng Việt đã tiết kiệm tổng cộng 45.000 tỷ đồng chi phí mua sắm trên Shopee, cho thấy các hoạt động của sàn đang đáp ứng hiệu quả nhu cầu tối ưu chi tiêu của người mua. Song song đó, các chương trình hỗ trợ phí vận chuyển tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy nhu cầu mua sắm, đặc biệt đối với các mặt hàng cồng kềnh hoặc có giá trị cao.

Người tiêu dùng Việt chờ đến các sự kiện Mega Sale ngày đôi của Shopee để mua sắm tiết kiệm.

Cùng với các ưu đãi được duy trì xuyên suốt, từ quý III/2025, Shopee đã triển khai tính năng giao hỏa tốc trong 4 giờ và giao nhanh trong ngày tại nhiều khu vực, giúp rút ngắn đáng kể thời gian đưa đơn hàng đến tay người tiêu dùng. Đáng chú ý, trong năm 2025, tổng cộng 25 triệu đơn hàng đã được giao thành công bằng các phương thức giao nhanh này.

Nhiều người dùng chia sẻ rằng các phương thức giao hàng nhanh chính là giải pháp “cứu nguy” cho các tình huống phát sinh cần đồ gấp. Như Khánh Như (27 tuổi, Long An) với chuyến đi Đà Lạt vào tháng 12 vừa qua, cô nàng cũng đã trải nghiệm cảm giác “thở phào” nhờ tính năng giao hỏa tốc của Shopee. “Chỉ 1 ngày trước giờ khởi hành, tôi mới nhận ra mình không có khăn len và bao tay nhưng hôm đó lại không thể sắp xếp thời gian tìm cửa hàng để mua trực tiếp. Nhờ giao hỏa tốc trên Shopee, tôi đã nhận được hàng ngay trong ngày, kịp chuyến đi mà không tốn công sức”.

Các phương thức giao hàng nhanh của sàn đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

Tăng cường các yếu tố giải trí và livestream chuyên biệt

Năm 2025, Shopee đẩy mạnh mô hình mua sắm kết hợp giải trí nhằm gia tăng mức độ gắn bó của người dùng. Cụ thể, nền tảng TMĐT này tiếp tục đầu tư chuỗi chương trình quy mô lớn và series livestream định kỳ, có thể kể đến siêu nhạc hội Sao Live Đỉnh Chóp, series video Bữa cơm Haha phái sinh từ chương trình thực tế, hay Sao Thì Sao có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Các nội dung này không chỉ mang tính giải trí mà còn lồng ghép hoạt động tương tác cùng thông tin ưu đãi qua đó làm trải nghiệm mua sắm thêm hấp dẫn, liền mạch.

Theo đó, số liệu cho thấy Shopee Live và Shopee Video thu hút 41 tỷ lượt xem trong năm 2025, tăng 33% so với 2024, đồng thời gia tăng số lượng đơn hàng bán ra thông qua các nội dung giải trí trên livestream và video review sản phẩm.

Nhạc hội Sao Live Đỉnh Chóp được Shopee đầu tư sân khấu, hiệu ứng mãn nhãn, thu hút đông đảo người theo dõi.

Song Phúc (22 tuổi, Hà Nội) là một trong những bạn trẻ đang có thói quen mua sắm mới: vừa theo dõi chương trình có nghệ sĩ yêu thích, vừa đặt hàng ngay trên livestream phát sóng trực tiếp. “Tháng nào tôi cũng đặt lịch xem Sao Thì Sao, Sao Live Đỉnh Chóp, vì vừa được xem nghệ sĩ, vừa có thể săn voucher, tham gia lắc xu. Điều này khiến tôi luôn mong chờ đến các sự kiện Mega Sale của Shopee, bởi trải nghiệm mua sắm có thật nhiều niềm vui”, Phúc cho biết.

Song song với đó, tháng 9/2025, Shopee cũng giới thiệu Shopee Debut, quảng bá các sản phẩm mới ra mắt thông qua những phiên livestream hàng tháng có KOL, KOC hàng đầu trong nhiều lĩnh vực dẫn dắt. Livestream của Shopee Debut có thể coi như một kênh mua sắm trực quan, tiện lợi và giàu tính tương tác cho người dùng dễ dàng khám phá sản phẩm mới của các thương hiệu ngay trên sàn TMĐT.

Xây dựng môi trường mua sắm an toàn, bền vững

Năm 2025 cũng ghi nhận bước tiến rõ nét của Shopee trong việc ứng dụng công nghệ AI nhằm đơn giản hóa và rút ngắn hành trình mua sắm, bao gồm các tính năng như tóm tắt thông tin sản phẩm tự động hay Chatbot hỗ trợ người bán phản hồi khách hàng ngay lập tức. Nền tảng cũng cải tiến hệ thống tìm kiếm và gợi ý cá nhân hóa, giúp sản phẩm tiếp cận đúng nhóm người dùng tiềm năng.

Thực tế, Chatbot đang trở thành “trợ thủ đắc lực” của người mua trong mọi thời điểm. Hồng Ngọc (26 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ: “Mới đây tôi cần mua váy gấp để dự tiệc tổng kết của công ty nhưng lại khá băn khoăn về kích cỡ. Tôi nhắn tin hỏi shop nhưng khi ấy đã hơn 12 giờ đêm, may có AI Chatbot phản hồi ngay, giúp tôi lựa chọn kích cỡ váy phù hợp. Trải nghiệm ấy khiến tôi rất hài lòng, mà cũng đôi chút bất ngờ vì tính năng hiện đại và bắt kịp xu thế này của sàn”.

AI Chatbot của Shopee hỗ trợ nhà bán tư vấn khách hàng tại bất kỳ thời điểm trong ngày.

Cùng với việc nâng cấp công nghệ, trong năm qua Shopee còn đẩy mạnh Shopee Mall và phân khúc cao cấp Shopee Premium với các cam kết chính hãng 100%, thúc đẩy người dùng chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm và dịch vụ chính hãng. Dữ liệu cho thấy Shopee Mall đã thu hút 28 triệu người dùng tích cực mua sắm, trong đó 40% là khách hàng lần đầu.

Số liệu cũng ghi nhận lượng đơn hàng Shopee Premium trong quý IV/2025 tăng gấp đôi so với quý I. Điều này khẳng định Shopee Premium đang trở thành điểm đến đáng tin cậy với nhiều ưu đãi để quá trình mua sắm trực tuyến sản phẩm cao cấp thêm an tâm và tối ưu.

Shopee Mall và Shopee Premium được nhiều người tiêu dùng an tâm lựa chọn khi mua sắm trực tuyến.

Người tiêu dùng Việt đang ngày càng có nhiều nhu cầu, cũng như kỳ vọng vào trải nghiệm mua sắm trực tuyến liền mạch, an tâm và đáng tin cậy. Thông qua việc mở rộng ưu đãi, nâng cấp năng lực giao nhận, ứng dụng công nghệ và phát triển mô hình mua sắm kết hợp giải trí, Shopee đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ người mua trên mọi điểm chạm. Năm 2025 vì vậy không chỉ là cột mốc một thập kỷ hoạt động của sàn TMĐT này, mà còn là bước chuyển quan trọng trong chiến lược lấy niềm tin và trải nghiệm người dùng làm nền tảng tăng trưởng.