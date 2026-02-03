Bán tháo vàng bạc diễn ra rất mạnh

TPO - Giá vàng, bạc tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch mới nhất, nối dài đợt bán tháo mạnh diễn ra vào cuối tuần trước, trong bối cảnh đồng USD lên giá và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nới lỏng chính sách tiền tệ suy yếu.

Trong phiên ngày 30/1, thị trường kim loại quý chứng kiến biến động hiếm thấy khi giá bạc có thời điểm lao dốc tới 30%, còn vàng giảm gần 10%. Đây được xem là cú đảo chiều mạnh sau khi bạc vừa lập đỉnh lịch sử trên 120 USD/ounce và vàng vượt mốc kỷ lục 5.600 USD/ounce vào tuần trước.

Từ mức cao nhất ngày 29/1 đến mức thấp nhất hôm nay (3/2), giá vàng đã giảm khoảng 21%, trong khi bạc mất tới 41% giá trị.

Tính đến phiên giao dịch ngày 3/2, vàng được giao dịch quanh mức 4.677 USD/ounce, giảm 4,38%, tương đương 212 USD, dù đã phục hồi từ mức đáy trong ngày là 4.400 USD/ounce. Bạc giao dịch ở mức 79,74 USD/ounce, giảm 6,44%, sau khi bật tăng trở lại từ vùng khoảng 71 USD.

Theo đánh giá của giới phân tích kỹ thuật, nếu mốc 4.400 USD/ounce được giữ vững, đây có thể trở thành vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng đối với giá vàng.

Giá vàng và bạc tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch mới nhất, nối dài đợt bán tháo mạnh diễn ra vào cuối tuần trước. Ảnh: BBC

Nguyên nhân chính kéo giá kim loại quý đi xuống là sự mạnh lên của đồng USD, trong bối cảnh thị trường điều chỉnh kỳ vọng về khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay dưới thời Chủ tịch Fed do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm. Chỉ số USDX đã tăng phiên thứ tư liên tiếp, tăng 0,46% lên mức 97,64, qua đó gây sức ép rõ rệt lên các tài sản định giá bằng USD, trong đó có vàng và bạc.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng đợt điều chỉnh hiện tại mang tính ngắn hạn và chưa đủ để làm suy yếu triển vọng tăng giá trong dài hạn của kim loại quý. Các yếu tố nền tảng vẫn được duy trì, bao gồm căng thẳng địa chính trị kéo dài, đặc biệt là nguy cơ đối đầu giữa Mỹ và Iran, hoạt động mua vào ổn định của các ngân hàng trung ương, cùng với sự bất định về chính sách từ Nhà Trắng.

Công ty môi giới kim loại Sucden Financial nhận định trong báo cáo ngày 2/2 rằng vàng và bạc vẫn giữ được vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trong dài hạn, đồng thời dự báo thị trường có thể ghi nhận một nhịp phục hồi khiêm tốn trong những ngày tới.

Trong khi đó, ngân hàng JPMorgan tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan, nâng mục tiêu giá vàng cuối năm lên mức kỷ lục 6.300 USD/ounce. Ngân hàng này nhấn mạnh rằng đà tăng dài hạn của vàng “sẽ không diễn ra theo đường thẳng”, mà cần những giai đoạn điều chỉnh để thị trường hấp thụ và tái cân bằng trước khi bước vào chu kỳ tăng mới, nhờ nhu cầu bền vững từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư tổ chức.

Cùng quan điểm, ông Michael Hsueh của Deutsche Bank cho biết ngân hàng này vẫn giữ dự báo giá vàng đạt 6.000 USD/ounce vào cuối năm. Theo ông, các điều kiện hiện tại “chưa cho thấy dấu hiệu của một xu hướng đảo chiều bền vững” và biến động mạnh gần đây chủ yếu phản ánh yếu tố kỹ thuật và tâm lý thị trường, hơn là sự suy yếu của các nền tảng cơ bản.