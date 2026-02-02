Vợ ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú USD

TPO - Theo cập nhật từ Forbes, Việt Nam vừa có thêm 3 tỷ phú USD, trong đó có vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hiện Việt Nam có 8 tỷ phú USD, nắm giữ khối tài sản 36,4 tỷ USD.

Ba doanh nhân mới được Forbes công nhận sở hữu tài sản vượt mốc 1 tỷ USD gồm bà Phạm Thu Hương, bà Phạm Thúy Hằng và ông Ngô Chí Dũng. Cả ba tên tuổi đều gắn với những doanh nghiệp lớn trên thị trường chứng khoán.

Trong nhóm các tỷ phú mới, bà Phạm Thu Hương (vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng) là người có giá trị tài sản lớn nhất, đạt 2,2 tỷ USD, xếp hạng 1.790 thế giới. Bà Hương hiện là Phó Chủ tịch Vingroup, đồng thời là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn khi trực tiếp nắm giữ hơn 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 4,4% vốn điều lệ.

8 tỷ phú Việt theo xếp hạng Forbes.

Cùng lọt vào danh sách tỷ phú thế giới là bà Phạm Thúy Hằng (em gái bà Phạm Thu Hương) với 1,5 tỷ USD, đứng ở vị trí 2.390. Bà Hằng hiện cũng giữ chức Phó Chủ tịch Vingroup và sở hữu 228,3 triệu cổ phiếu VIC, tương đương gần 3% vốn. Sự xuất hiện đồng thời của hai lãnh đạo cấp cao Vingroup giúp Việt Nam lần đầu có thêm hai nữ tỷ phú mới trong cùng một năm.

Tỷ phú mới thứ ba là ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), với khối tài sản 1,1 tỷ USD. Ông Dũng hiện nắm giữ hơn 328 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 4,14% vốn điều lệ ngân hàng. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch VPBank góp mặt trong danh sách tỷ phú USD của Forbes.

Theo xếp hạng Forbes, người giàu nhất Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup, với khối tài sản 21,1 tỷ USD, chiếm gần 60% tổng tài sản của toàn bộ nhóm tỷ phú Việt.

Xếp thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air, với 4,1 tỷ USD. Bà Thảo không còn là nữ tỷ phú Việt duy nhất trong danh sách, sau khi hai lãnh đạo Vingroup gia nhập bảng xếp hạng.

Xếp vị trí thứ 3 là ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank, với giá trị tài sản ròng khoảng 2,5 tỷ USD.

Ở vị trí 7/8 tỷ phú Việt là ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group, sở hữu khoảng 1,1 tỷ USD. Năm 2025 chứng kiến sự “ra vào” liên tục của ông Quang trong danh sách Forbes, khi tài sản nhiều thời điểm dao động sát ngưỡng 1 tỷ USD.