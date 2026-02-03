Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Sáng nay (3/2), giá vàng, bạc trong nước tiếp đà giảm. Theo đó, vàng miếng SJC về mốc 166 triệu đồng/lượng, bạc về mức 85 triệu đồng/kg.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý và Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 163-166 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2,6 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC còn 166 triệu đồng/lượng.

vb2.png
Giá vàng bạc tiếp đà giảm theo giá thế giới.

Giá vàng nhẫn giảm theo vàng miếng. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh mạnh liên tiếp từ tuần trước đến nay, có đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Trong khi đó, vàng nhẫn của Phú Quý, Doji, Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn bằng vàng miếng SJC ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.770 USD/ounce, giảm 27 USD so với sáng qua. Sự điều chỉnh này phản ánh áp lực giảm giá từ nhiều yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường.

Thị trường bạc cũng ghi nhận xu hướng giảm giá. Bạc Phú Quý hiện ở mức 3,0 - 3,1 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 85 triệu đồng/kg giảm 1 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Bạc Ancarat niêm yết quanh 83 triệu đồng/kg. Trong khi đó, giá bạc thế giới ở mức 82 USD/ounce, cho thấy xu hướng điều chỉnh không chỉ riêng vàng.

Ở thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.064 đồng/USD, đứng im so với sáng qua; Vietcombank niêm yết 25.740 - 26.130 đồng/USD (mua - bán).

Ngọc Mai
