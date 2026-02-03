Giá vàng bất ngờ vọt tăng mạnh

TPO - Lúc 9h sáng nay (3/2), các doanh nghiệp điều chỉnh tăng mạnh giá vàng. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 173,5 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý và Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 7,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên 173,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng mạnh theo vàng miếng. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng, tăng 6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 170,5 - 173,5 triệu đồng/lượng; nhẫn SJC 170 - 173 triệu đồng/lượng.

Giá bạc cũng quay đầu tăng. Theo đó, bạc Phú Quý niêm yết 3,1 - 3,2 triệu đồng/lượng, tương đương 86 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng.

Bạc Ancarat niêm yết quanh 84 triệu đồng/kg.

Giá vàng bạc tiếp đà giảm theo giá thế giới.

Sáng sớm cùng ngày, trước giờ mở cửa phiên giao dịch Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý và Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 163-166 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 2,6 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC còn 166 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn giảm theo vàng miếng. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh mạnh liên tiếp từ tuần trước đến nay, có đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 164,5 - 167,5 triệu đồng/lượng, giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Trong khi đó, vàng nhẫn của Phú Quý, Doji, Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn bằng vàng miếng SJC ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.770 USD/ounce, giảm 27 USD so với sáng qua. Sự điều chỉnh này phản ánh áp lực giảm giá từ nhiều yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường.

Thị trường bạc cũng ghi nhận xu hướng giảm giá. Bạc Phú Quý hiện ở mức 3,0 - 3,1 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 85 triệu đồng/kg giảm 1 triệu đồng/kg so với sáng qua.

Bạc Ancarat niêm yết quanh 83 triệu đồng/kg. Trong khi đó, giá bạc thế giới ở mức 82 USD/ounce, cho thấy xu hướng điều chỉnh không chỉ riêng vàng.

Ở thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.064 đồng/USD, đứng im so với sáng qua; Vietcombank niêm yết 25.740 - 26.130 đồng/USD (mua - bán).