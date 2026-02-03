Livecool – Lan tỏa giá trị nhân văn qua các hoạt động trách nhiệm xã hội vì cộng đồng

Ra mắt từ năm 2018, Sủi thanh nhiệt Livecool – nhãn hàng trực thuộc Công ty Cổ phần Nam Dược – từng bước chinh phục khách hàng bằng chất lượng sản phẩm ổn định và đáng tin cậy. Không chỉ dừng ở sản phẩm, Livecool còn bền bỉ đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện suốt nhiều năm, lan tỏa những giá trị nhân văn đúng tinh thần Nam Dược.
Trong hành trình đó, Livecool đã góp phần chung tay xây dựng cầu ấp 13 tại Sóc Trăng, cầu Ba Lý tại Cà Mau và tuyến đường nông thôn mới tại Lạng Sơn. Đây là những công trình dân sinh có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân địa phương, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, di chuyển an toàn hơn trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, học tập và phát triển kinh tế – xã hội.
Các cây cầu được xây dựng không chỉ đơn thuần là hạ tầng giao thông, mà còn là biểu tượng của sự kết nối, sẻ chia và đồng hành lâu dài cùng cộng đồng. Thông qua những công trình này, Livecool mong muốn góp phần tháo gỡ những rào cản trong đời sống thường nhật của người dân vùng sông nước, mang lại sự an tâm và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.
Đại diện nhãn hàng Livecool cho biết, trách nhiệm xã hội luôn được xem là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển thương hiệu: “Chúng tôi tin rằng giá trị của một nhãn hàng không chỉ được đo bằng chất lượng sản phẩm, mà còn bằng những đóng góp tích cực cho xã hội. Mỗi hoạt động thiện nguyện là một cam kết lâu dài của Livecool đối với cộng đồng.”
Trong thời gian tới, Livecool sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình vì cộng đồng, hướng tới nhiều hoạt động nhân văn và bền vững hơn, nhằm góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, gắn kết và phát triển hài hòa. Đây cũng chính là nền tảng để Livecool không ngừng hoàn thiện giá trị thương hiệu, đồng thời khẳng định vai trò của mình trong việc chung tay vì lợi ích chung của cộng đồng và xã hội.
Bộ sản phẩm thực phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe sủi thanh nhiệt Livecool là sự kết hợp từ chanh, rau má, linh chi đỏ, atiso và vitamin C. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ thanh nhiệt, hỗ trợ giải độc, hỗ trợ mát gan, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng; hỗ trợ giảm các triệu chứng nhiệt miệng do thiếu vitamin C, nóng trong, mệt mỏi, mề đay, dị ứng, da vàng do suy giảm chức năng gan.
Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Nam Dược - Số 51 đường Trương Công Giai, phường Cầu Giấy, Hà Nội.
Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại: https://www.facebook.com/livecool66
Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số: 2815/2020/XNQC-ATTP.
Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.