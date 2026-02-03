Livecool – Lan tỏa giá trị nhân văn qua các hoạt động trách nhiệm xã hội vì cộng đồng

Với định hướng phát triển bền vững gắn liền giữa chăm sóc sức khỏe và trách nhiệm xã hội, nhãn hàng sủi thanh nhiệt Livecool không ngừng nỗ lực mang đến những giá trị tích cực cho cộng đồng, đặc biệt tại các khu vực còn nhiều khó khăn. Bên cạnh việc cung cấp các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Livecool còn chủ động tham gia và đồng hành trong nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân.

Ra mắt từ năm 2018, Sủi thanh nhiệt Livecool – nhãn hàng trực thuộc Công ty Cổ phần Nam Dược – từng bước chinh phục khách hàng bằng chất lượng sản phẩm ổn định và đáng tin cậy. Không chỉ dừng ở sản phẩm, Livecool còn bền bỉ đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện suốt nhiều năm, lan tỏa những giá trị nhân văn đúng tinh thần Nam Dược.

Trong hành trình đó, Livecool đã góp phần chung tay xây dựng cầu ấp 13 tại Sóc Trăng, cầu Ba Lý tại Cà Mau và tuyến đường nông thôn mới tại Lạng Sơn. Đây là những công trình dân sinh có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân địa phương, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, di chuyển an toàn hơn trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, học tập và phát triển kinh tế – xã hội.

Lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn Ba Lý (Ảnh: Sủi thanh nhiệt Livecool)

Các cây cầu được xây dựng không chỉ đơn thuần là hạ tầng giao thông, mà còn là biểu tượng của sự kết nối, sẻ chia và đồng hành lâu dài cùng cộng đồng. Thông qua những công trình này, Livecool mong muốn góp phần tháo gỡ những rào cản trong đời sống thường nhật của người dân vùng sông nước, mang lại sự an tâm và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.

Lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn Ấp 13 (Ảnh: Sủi thanh nhiệt Livecool)

Đại diện nhãn hàng Livecool cho biết, trách nhiệm xã hội luôn được xem là một phần không thể tách rời trong chiến lược phát triển thương hiệu: “Chúng tôi tin rằng giá trị của một nhãn hàng không chỉ được đo bằng chất lượng sản phẩm, mà còn bằng những đóng góp tích cực cho xã hội. Mỗi hoạt động thiện nguyện là một cam kết lâu dài của Livecool đối với cộng đồng.”

Lễ khánh thành tuyến đường nông thôn mới tại Lạng Sơn (Ảnh: Sủi thanh nhiệt Livecool)

Trong thời gian tới, Livecool sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình vì cộng đồng, hướng tới nhiều hoạt động nhân văn và bền vững hơn, nhằm góp phần xây dựng một xã hội khỏe mạnh, gắn kết và phát triển hài hòa. Đây cũng chính là nền tảng để Livecool không ngừng hoàn thiện giá trị thương hiệu, đồng thời khẳng định vai trò của mình trong việc chung tay vì lợi ích chung của cộng đồng và xã hội.