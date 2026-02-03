Quảng Ngãi 'nhận diện' điểm nghẽn, duy trì tăng trưởng khá

BÀN GIẢI PHÁP CHO NĂM 2026

Nhìn lại năm 2025, tỉnh Quảng Ngãi đạt 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội so với kế hoạch đề ra (trong đó, có 06 chỉ tiêu vượt kế hoạch). Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt hơn 92.340 tỷ đồng, tăng hơn 10%; GRDP bình quân đầu người ước đạt gần 102 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 5.550 triệu USD, tăng 16%. Tổng lượt khách du lịch ước đạt 5,2 triệu lượt, tăng 38%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 35.230 tỷ đồng, đạt 100% dự toán Trung ương giao.

Một góc Khu đô thị phía Bắc Quảng Ngãi

Tại báo cáo nhiệm vụ chủ yếu năm 2026; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026 – 2030 nêu rõ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 – 2030, tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Về kinh tế, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên. Về văn hóa - xã hội, tỉnh phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 65,19% trường mầm non, 80% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 38,7%; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trên 30,6%; cơ bản không còn hộ nghèo. Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 38%. Về quốc phòng- an ninh, hằng năm, 100% đơn vị hành chính cấp xã đạt tiêu chuẩn vững mạnh về quốc phòng; ít nhất 80% khu dân cư, đơn vị hành chính cấp xã, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

"Năm 2025, Quảng Ngãi đạt nhiều kết quả kinh tế nổi bật. Song, các cấp, ngành, địa phương không nên hài lòng, để xảy ra tình trạng trung bình mà phải tạo sự đột phá". Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang

Trong đó, tập trung đề xuất các giải pháp nhằm cụ thể hóa triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên các lĩnh vực; phát triển văn hóa, xã hội gắn chặt chẽ, hài hòa với phát triển kinh tế; ưu tiên bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Đồng thời, tập trung phân tích, đề xuất giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy phát triển du lịch trong bối cảnh mới; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các nội dung về công tác quy hoạch, định hướng không gian phát triển; nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng; công tác phát triển đảng và tổ chức sinh hoạt đảng cũng được thảo luận sâu nhằm hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

NHẬN DIỆN “ĐIỂM NGHẼN” ĐỂ DUY TRÌ TỐC ĐỘ PHÁT TRIỂN

Theo nhận định từ các chuyên gia kinh tế, Quảng Ngãi tăng trưởng kinh tế dẫn đầu miền Trung là bởi địa phương này có thế mạnh về Công nghiệp đặc biệt là lọc dầu và thép tăng tốc, tiêu dùng tăng sau sáp nhập giúp Quảng Ngãi tăng trưởng 10,02%, dẫn đầu miền Trung, xếp thứ 6 cả nước.

Kết quả này phản ánh nỗ lực lớn của doanh nghiệp và người dân trong sản xuất và thích ứng với thị trường, vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương và địa phương trong tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, năm 2025 mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những tác động bất lợi từ bên ngoài và thiên tai trong những tháng cuối năm, song tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành 24/24 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết số 26 của HĐND tỉnh, trong đó có 7 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Nổi bật, tốc độ tăng trưởng GRDP xếp vị trí thứ 1/6 tỉnh trong vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên và là một trong 6 tỉnh, thành phố trên cả nước có tốc độ tăng GRDP đạt hai con số trong năm 2025. Từ đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Cụ thể, mô hình tăng trưởng và chất lượng phát triển chưa thực sự chuyển mạnh sang chiều sâu; vai trò của năng suất, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa được phát huy đầy đủ.

Hệ thống hạ tầng thiết yếu, nhất là hạ tầng giao thông liên kết vùng, đặc biệt là giữa khu vực phía Đông và khu vực phía Tây của tỉnh, giao thông miền núi còn nhiều khó khăn, chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến hoạt động giao thương và đi lại của Nhân dân. Công tác quản trị công, thể chế và năng lực thực thi tại địa phương còn những mặt chưa theo kịp yêu cầu phát triển mới, nhất là trong thu hút đầu tư. Hạ tầng số vẫn còn chênh lệch giữa khu vực đô thị và nông thôn, đồng bằng và miền núi, tác động đến tiến trình xây dựng chính quyền số và phát triển kinh tế số.

UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ rõ, chỉ tiêu được Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh giao, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 là 10%. Với kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, việc duy trì mức tăng trưởng này trong năm 2026 là thách thức không nhỏ, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương phải có quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, chủ động đề xuất các nguồn lực, động lực và năng lực mới cho tăng trưởng, nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 và phấn đấu cả giai đoạn 2026 – 2030 đạt mức tăng trưởng bình quân hai con số.

Từ cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, các ngành xác định rõ nguyên nhân các hạn chế và đề ra giải pháp. Trong đó, trọng tâm là nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10%; bảo đảm thu ngân sách nhà nước tiếp tục đạt và vượt dự toán; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án lớn tại Khu kinh tế Dung Quất và các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

“Đây là điểm nghẽn của điểm nghẽn trong công tác đầu tư mà lâu nay chưa thể khắc phục triệt để. Khâu nào trong giải phóng mặt bằng là chậm nhất, chúng ta cần xác định rõ. Điểm tiếp theo là thu hút các dự án của nhà đầu tư lớn, tiềm năng vào tỉnh được triển khai thế nào trong quy hoạch tỉnh mới”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng chia sẻ thêm, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác đối ngoại đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của địa phương.

Nhìn nhận từ Chủ tịch Nguyễn Hoàng Giang, các địa phương dẫn đầu về tăng trưởng có điểm chung là khả năng hấp thụ vốn đầu tư, đặc biệt là FDI, tạo ra các tổ hợp công nghiệp có năng lực sản xuất lớn, và dịch vụ bứt phá. Mô hình này giúp tăng trưởng lan tỏa đến người dân khi tạo ra công ăn việc làm đáng kể, nâng cao thu nhập. “Quảng Ngãi đã có nền tảng tương tự, chính quyền tỉnh đang tích cực học hỏi và hành động để phát triển tương xứng với tiềm năng”, ông Giang nói.