TPHCM: 1.200 container hàng hóa ùn ứ tại cảng Cát Lái

TPO - Theo đại diện Chi cục Hải quan Khu vực 2, ước tính hiện nay tại cảng Cát Lái đang tồn khoảng 1.200 container với nhiều lý do như vi phạm thủ tục hải quan, khai báo sai, không có người nhận, triển khai Nghị định 46...

Chiều 3/2, thông tin với PV Tiền Phong, một doanh nghiệp chuyên kinh doanh hải sản ngoại nhập tại TPHCM cho biết, doanh nghiệp đang có một container hải sản nhập từ Iceland bị kẹt lại ở cảng Cát Lái. Container hàng có giá trị lên tới 3 tỷ đồng nhưng hiện đang bị đình trệ, tạo ra áp lực tài chính cực kỳ lớn khi vừa phải gánh lãi suất ngân hàng, vừa phải chi trả tiền lưu bãi và tiền cắm điện lên đến 3-4 triệu đồng mỗi ngày.

Cảng Cát Lái.

Tình trạng này đặc biệt căng thẳng khi đang vào mùa cao điểm Tết, doanh nghiệp không có hàng để giao cho khách phục vụ tiệc tùng và tất niên, dẫn đến việc bị khách hàng phản ứng gay gắt và đứng trước nguy cơ mất uy tín kinh doanh.

“Dù đã bắt đầu có tín hiệu khả quan về việc được phép đăng ký thủ tục, nhưng chúng tôi vẫn đang phải chờ đợi thông tin cụ thể hơn vào ngày mai với mong muốn các cấp lãnh đạo sớm đưa ra hướng dẫn rõ ràng và giải pháp thống nhất để giải phóng hàng hóa” - đại diện doanh nghiệp này nói.

Gần đây, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu phản ánh: Theo Nghị định 46, các đơn vị chức năng được tiếp tục làm công tác kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu đến hết ngày 31/3/2026. Tuy nhiên, do không có văn bản hướng dẫn cụ thể sau khi Nghị định 46 có hiệu lực nên tất cả các đơn vị trên đều từ chối tiếp nhận hồ sơ liên quan của doanh nghiệp.

Khi các đơn vị không ban hành chứng thư về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thì cơ quan hải quan sẽ không thể cho thông quan hàng hóa.

Lực lượng hải quan kiểm tra hàng hóa.

Trước đó, các hiệp hội ngành hàng cho biết, nhiều doanh nghiệp thành viên đang chịu áp lực lớn về chi phí, dòng tiền và kế hoạch sản xuất.

Theo Hiệp hội Sữa Việt Nam, hiện nay toàn bộ các lô hàng thực phẩm nhập khẩu, bao gồm cả thành phẩm và nguyên liệu dùng để sản xuất đang kẹt tại cảng, không thể thông quan do việc kiểm tra nhà nước đã được chuyển về UBND các tỉnh, thành phố từ ngày 27/1 theo Nghị định 46. Tuy nhiên, UBND các tỉnh/thành lại chưa có bất kỳ một hướng dẫn nào nên các cơ quan kiểm tra nhà nước không thể lấy mẫu kiểm tra và cấp giấy xác nhận đạt chất lượng nhập khẩu. Do đó, cơ quan hải quan không có cơ sở để cho thông quan.

Theo các hiệp hội, nếu không sớm tháo gỡ các vướng mắc trong giai đoạn chuyển tiếp, chi phí lưu kho, lưu bãi và nguy cơ hư hỏng hàng hóa sẽ tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và có thể tác động trở lại thị trường, người tiêu dùng.

Chi cục Hải quan Khu vực 2 cho biết luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, bố trí cán bộ xử lý kịp thời, kể cả ngoài giờ nhằm đẩy nhanh thông quan hàng hóa trong cao điểm cận Tết

Theo đại diện Chi cục Hải quan Khu vực 2, ước tính hiện nay tại cảng Cát Lái đang tồn khoảng 1.200 container với nhiều lý do, như: Vi phạm thủ tục hải quan, khai báo sai, không có người nhận, triển khai Nghị định 46... Trong đó vướng mắc phát sinh chủ yếu do Nghị định 46 chưa có hướng dẫn cụ thể về quy trình kiểm tra và mẫu biểu liên quan.

Khi chưa có quy định chi tiết, cơ quan hải quan chỉ giải quyết thông quan đối với hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Ngay khi phát sinh bất cập, Chi cục Hải quan Khu vực 2 đã có văn bản kiến nghị Bộ Y tế và các bộ, ngành sớm ban hành hướng dẫn thống nhất để tháo gỡ cho doanh nghiệp.

Chi cục Hải quan Khu vực 2 cũng khẳng định luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục, bố trí cán bộ xử lý kịp thời, kể cả ngoài giờ, nhằm đẩy nhanh thông quan hàng hóa trong cao điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, để bảo đảm đúng pháp luật và tránh rủi ro, Chi cục vẫn chờ hướng dẫn chính thức từ cơ quan có thẩm quyền.