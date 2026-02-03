Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giá vàng bạc tăng vọt, doanh nghiệp khai khoáng lãi đậm

Việt Linh
TPO - Nhờ giá vàng và bạc tăng mạnh trong năm 2025, Tổng Công ty Khoáng sản - TKV (Vimico, mã KSV) ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với năm trước, thiết lập mức lãi cao nhất từ trước đến nay.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng khoảng 63,6% so với năm 2024. Riêng quý IV/2025, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 631 tỷ đồng, tăng 164% so với cùng kỳ, cho thấy mức tăng trưởng bứt phá vào giai đoạn cuối năm.

Ở cấp độ công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 1.992 tỷ đồng, tăng 56,6% so với năm trước. Riêng quý IV/2025, lợi nhuận công ty mẹ đạt 545 tỷ đồng, cao hơn 134% so với quý IV/2024.

Vimico tiền thân là Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, thành lập năm 1995, hiện là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất kim loại màu, trong đó có nhóm khoáng sản quý hiếm (đất hiếm, vàng, bạc, bạch kim, đá quý…).

Trong văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, ban lãnh đạo Vimico cho biết, lợi nhuận năm 2025 tăng mạnh chủ yếu nhờ giá bán bình quân các mặt hàng chính đều tăng so với cùng kỳ.

goldindonesia1707.jpg
Theo Vimico, giá bán vàng năm 2025 đạt bình quân 2,55 tỷ đồng/kg, tăng 758,8 triệu đồng/kg so với năm trước

Cụ thể, giá bán vàng năm 2025 đạt bình quân 2,55 tỷ đồng/kg, tăng 758,8 triệu đồng/kg so với năm trước. Sản lượng tiêu thụ vàng tăng thêm 25 kg. Cùng với đó, giá bán bạc đạt 22,2 triệu đồng/kg, tăng 4,3 triệu đồng/kg, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng thêm 85 kg. Sự đồng thuận của yếu tố giá và sản lượng đóng góp tích cực cho doanh thu, biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Yếu tố giá bán thuận lợi đã giúp biên lợi nhuận gộp của Vimico nới rộng đáng kể, đủ bù đắp khoản lỗ hơn 205 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Gang thép Cao Bằng, trong bối cảnh thị trường tiêu thụ thép gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh vàng và bạc, giá đồng tấm và một số kim loại khác cũng duy trì xu hướng tích cực, góp phần cải thiện doanh thu và hiệu quả kinh doanh. Doanh thu thuần năm 2025 của công ty mẹ đạt hơn 13.500 tỷ đồng, tăng trên 1.100 tỷ đồng so với năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KSV ghi nhận đà tăng mạnh từ đầu năm. Dù hai phiên gần đây điều chỉnh, trong đó phiên 2/2 giảm sàn, KSV vẫn tăng khoảng 100% so với đầu năm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/2, cổ phiếu này đóng cửa ở mức 196.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến tích cực của KSV gắn liền với xu hướng đi lên của thị trường kim loại quý. Tính chung năm 2025, giá vàng tăng khoảng 65%, đánh dấu năm tăng thứ 3 liên tiếp. Trong khi đó, giá bạc tăng hơn 160% trong vòng một năm, vượt mức tăng của vàng.

Việt Linh
#Vimico #lợi nhuận #vàng bạc #kim loại quý #tăng trưởng #năm 2025 #thị trường chứng khoán

