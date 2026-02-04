Giá vàng tiếp tục tăng mạnh

TPO - 9h sáng nay (4/2), giá vàng trong nước tiếp tục tăng rất mạnh lên mốc trên 180 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý và Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 177,2 - 180,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 3,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Có mức tăng tương đương, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cùng niêm yết 177,2 - 180,2 triệu đồng/lượng; giá vàng nhẫn của SJC 176,7 - 179,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bật tăng theo giá thế giới. Hiện, giá vàng quốc tế niêm yết 5.062 USD/ounce, tăng 112 USD so với đầu giờ sáng.

Giá bạc cũng tăng theo vàng nhưng mức tăng thấp hơn. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý niêm yết 3,2 - 3,3 triệu đồng/lượng, tương đương khoảng 90 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng.

Bạc Ancarat niêm yết 88 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 87 USD/ounce.

Vàng miếng SJC và nhẫn đều tăng mạnh.

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Phú Quý và Doji cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 10,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn các đơn vị kinh doanh vàng khác cũng tăng mạnh giá bằng hoặc sát vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cùng niêm yết 173,5 - 176,5 triệu đồng/lượng, tăng 9,5 triệu đồng/lượng; Vàng nhẫn SJC 171,5 - 174,5 triệu đồng/lượng… Việc vàng nhẫn tăng nhanh và bám sát vàng miếng cho thấy lực cầu trên thị trường đang gia tăng đáng kể.

Động lực chính kéo giá vàng trong nước đi lên là sự bứt phá mạnh của thị trường thế giới. Cùng thời điểm, giá vàng quốc tế được niêm yết ở mức 4.950 USD/ounce, tăng 90 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Diễn biến này cho thấy tâm lý tìm đến tài sản an toàn đang quay trở lại, qua đó tạo lực đẩy đáng kể cho giá vàng trong nước.

Trên thị trường bạc, xu hướng phục hồi cũng xuất hiện rõ nét. Bạc Phú Quý niêm yết 3,2 - 3,3 triệu đồng/lượng, tương đương 89 triệu đồng/kg, tăng 4 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng. Bạc Ancarat niêm yết 88 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 85 USD/ounce.

Ở thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.069 đồng/USD, tăng 5 USD so với sáng qua; Vietcombank niêm yết 25.790 - 26.180 đồng/USD (mua - bán).