Biểu tượng tiên phong của miền biên viễn

Vùng Bảy Núi (An Giang) bao đời nay vốn được thiên nhiên ưu đãi cho sự hùng vĩ của non cao, nhưng cũng thử thách con người bởi cái nắng gió khắc nghiệt của miền biên viễn. Thế nhưng, chính từ trong "chảo lửa" Tịnh Biên ấy, một kỳ quan công nghệ đã mọc lên, biến nguồn nắng vô tận thành dòng năng lượng xanh và tạo nên một điểm đến du lịch độc bản: Khu tham quan điện mặt trời An Hảo.

Khoảnh khắc tươi đẹp

Vượt qua hình mẫu đơn thuần của một nhà máy phát điện sạch, An Hảo là minh chứng sống động cho tư duy đột phá, nơi sắt thép và công nghệ cúi đầu hòa quyện cùng thiên nhiên.

Bản giao hưởng của ánh sáng và núi non

Đặt chân đến An Hảo, cảm giác đầu tiên xâm chiếm tâm hồn du khách là sự choáng ngợp. Dưới chân Thiên Cấm Sơn linh thiêng, hơn nửa triệu tấm pin năng lượng mặt trời nối đuôi nhau trải dài tít tắp, uốn lượn theo địa hình bán sơn địa như một "dòng sông bạc" khổng lồ ngưng đọng giữa đất trời.

Khi nắng sớm vừa lên, cả thung lũng pin bừng sáng, phản chiếu nền trời xanh thẳm, tạo nên hiệu ứng thị giác lung linh huyền ảo. Sự tương phản đầy thi vị giữa vẻ thâm trầm, uy nghi của dãy Thất Sơn và nét hiện đại, khỏe khoắn của công nghệ tạo nên một phông nền "độc nhất vô nhị" cho những bức ảnh check-in để đời. Đây không phải là khối bê tông khô cứng, mà là một công trình kiến trúc nghệ thuật nằm ngoan ngoãn giữa lòng mẹ thiên nhiên.

Đột phá về thị giác

"Thảo nguyên pin" hóa miền cổ tích

Sức sống mạnh mẽ bên trong những khu vườn

Điều tài tình của chủ đầu tư Sao Mai Group là đã "mềm mại hóa" những tấm pin khô khan bằng hệ sinh thái du lịch sinh thái đầy chất thơ. Len lỏi giữa những dãy pin uy nghi là đàn cừu, đàn dê núi, lạc đà, đà điểu nhởn nhơ gặm cỏ, gợi nhắc về những thảo nguyên du mục thanh bình nơi trời Âu.

Du khách có thể thong dong dạo bước trên những cung đường rợp bóng hoa giấy rực rỡ, ngắm nhìn Hồ Thiên Cảnh trong vắt hay Thủy đài soi bóng. Sự đan xen giữa gam màu xanh dương của pin, màu xanh lục của cây cỏ và sắc hoa tươi thắm đã xóa nhòa ranh giới giữa khu công nghiệp và khu nghỉ dưỡng. Tại đây, năng lượng được tái tạo, và tâm hồn người lữ khách cũng được chữa lành.

Hành trình đi tìm sức khỏe và nụ cười tại An Hảo Solar Farm

"Cánh chim đầu đàn" trong dòng chảy năng lượng sạch

Đến An Hảo hôm nay, ta không chỉ thưởng ngoạn cảnh đẹp, mà còn đang chiêm ngưỡng một tầm nhìn chiến lược.

Trong bối cảnh tỉnh An Giang đang ráo riết khảo sát, mở rộng bức tranh năng lượng tái tạo với các dự án điện gió, điện sinh khối đầy tiềm năng, thì Điện mặt trời An Hảo sừng sững ở đó như một "người tiên phong" kiêu hãnh.

Trước khi những dự án mới thành hình, An Hảo đã kịp thời hiện thực hóa khát vọng biến nắng gió phương Nam thành "vàng", đóng góp hàng trăm triệu kWh mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Sự thành công của An Hảo chính là bảo chứng vàng, tạo đà cho An Giang vươn mình trở thành "thủ phủ năng lượng sạch" của Đồng bằng sông Cửu Long.