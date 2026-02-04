Người phụ nữ đặc biệt của Gia Lai

Hơn 40 năm gắn bó với Gia Lai, từ một cán bộ ngành vật tư nông nghiệp đến người đứng đầu nhiều doanh nghiệp, rồi Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, hành trình của bà Nguyễn Thị Sen (SN 1956, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) là câu chuyện về lựa chọn trách nhiệm thay vì tham vọng.

Những ngày đầu, bà Sen là nhân viên của Trạm Vật tư Nông nghiệp huyện An Khê (tỉnh Gia Lai cũ). Sau đó, bà được giao nhiệm vụ làm Giám đốc Công ty Vật tư Tổng hợp huyện An Khê, đúng vào thời điểm doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản. Thị trường khó khăn, đời sống người lao động bấp bênh, áp lực khi ấy rất lớn nhưng cũng là động lực khiến bà bước vào con đường kinh doanh.

“Đó không phải bằng khát vọng làm giàu, mà bằng trách nhiệm với doanh nghiệp và người lao động. Trách nhiệm buộc tôi phải suy nghĩ rất kỹ trước mỗi quyết định. Tôi không chọn những bước đi quá mạo hiểm nếu điều đó đặt doanh nghiệp và người lao động trước rủi ro quá lớn”, bà Sen chia sẻ.

Bà cho hay, các doanh nghiệp do bà điều hành và tham gia quản trị hiện tạo việc làm cho hơn 1.500 lao động, với doanh thu bình quân khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm. Đó không phải là kết quả của tăng trưởng nóng, mà là sự tích lũy từng bước, dựa trên nền tảng ổn định.

Bà Nguyễn Thị Sen.

Bà Sen nhớ mãi năm 1991, khi đang là Giám đốc Công ty Vật tư Tổng hợp huyện An Khê (nay là Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi Gia Lai), thị trường xăng dầu thế giới biến động rất mạnh. Khi đó, bà quyết định ký hợp đồng mua 1,5 triệu lít xăng dầu. Đây là một quyết định rủi ro cao vào thời điểm ấy. Nhưng nếu không dám quyết và không dám chịu trách nhiệm, doanh nghiệp khó có thể vượt qua khủng hoảng. Kết quả của hành động này là doanh thu mang về đạt khoảng 5 tỷ đồng, một con số rất lớn lúc bấy giờ, giúp doanh nghiệp đứng vững. Vừa qua, Nhà máy điện gió Phát triển Miền Núi của Công ty cổ phần điện gió Chư Prông Gia Lai và Nhà máy điện gió Chế biến Tây Nguyên của Công ty cổ phần Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai của bà Nguyễn Thị Sen đã được cấp phép hoạt động điện lực và chính thức được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chấp thuận ngày vận hành thương mại. Cả hai dự án trên đều được cấp giấy phép với thời hạn đến cuối năm 2045, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, mỗi năm đóng thuế khoảng 700 tỷ đồng.

Với bà Sen, để đứng vững trên thương trường nhiều năm, cốt lõi vẫn là con người. Theo bà, doanh nghiệp không chỉ tồn tại để sinh lợi mà còn để tạo việc làm và đóng góp cho xã hội. Do đó, nếu người lao động không được bảo đảm đời sống, không được tôn trọng thì không thể nói đến phát triển lâu dài. Nhờ đó, nhiều năm qua, 4 doanh nghiệp mà bà Sen đang điều hành đạt doanh thu trên 300 tỷ đồng/năm; nộp ngân sách từ 10 - 15 tỷ đồng/năm; mỗi năm dành gần chục tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội. Hiện tại, các DN tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động, với thu nhập bình quân 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.

“Khi đưa ra quyết định, tôi không chỉ nhìn vào con số, mà còn nghĩ đến con người phía sau những con số đó. Những khó khăn ấy đã tôi luyện bản lĩnh, khả năng thích ứng và sự thấu hiểu, những yếu tố trở thành lợi thế của nữ doanh nhân. Khi gặp khó khăn, tôi cùng các thành viên trong Ban Quản trị Hiệp hội đã tập hợp ý kiến doanh nghiệp, kiến nghị lên các cấp ngành chức năng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tích cực tổ chức các buổi đối thoại chính sách, giúp cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định mới”, bà Sen bày tỏ.

Dự án điện gió của bà Nguyễn Thị Sen và doanh nghiệp.

Cùng với đó là các hoạt động an sinh xã hội, cá nhân bà Sen và các doanh nghiệp hội viên đã đóng góp, vận động hàng chục tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở. Riêng năm 2025, khi hợp nhất hai tỉnh Gia Lai (cũ) và Bình Định thành tỉnh Gia Lai, sau cơn bão số 13 xảy ra cuối năm, Hiệp hội đã huy động gần 1,1 tỷ đồng và trao hơn 400 phần quà (gần 126 triệu đồng) cho người dân vùng bị ảnh hưởng ở phía Đông tỉnh và tỉnh Phú Yên (cũ)…