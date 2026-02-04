MM Mega Market bình ổn nguồn cung thịt heo, ưu đãi đến 30% trong giai đoạn cận Tết

Nhằm kích cầu mua sắm cận Tết, MM Mega Market Việt Nam triển khai Chương trình quảng bá thịt heo với mức ưu đãi lên đến 30%, mang đến lựa chọn tiết kiệm cho người tiêu dùng.

Đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá giữa lúc thị trường biến động

Trong giai đoạn cận Tết Nguyên đán, thị trường thịt heo đang đối mặt với nhiều biến động khi giá heo hơi tăng mạnh tại nhiều địa phương, trong khi nguồn cung trở nên khan hiếm. Trước bối cảnh này, MM Mega Market Việt Nam (MMVN) triển khai chương trình quảng bá sản phẩm thịt heo, diễn ra từ ngày 07/02 đến 16/02/2026, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định và mang đến mức giá hợp lý cho người tiêu dùng cũng như khách hàng chuyên nghiệp.

Cụ thể, hàng loạt sản phẩm thịt heo tươi sống và đông lạnh nhập khẩu được giới thiệu với mức ưu đãi từ 15% đến 30%, tổng sản lượng dự kiến lên đến 70 tấn, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng và kinh doanh. Nổi bật có thể kể đến:

• Thịt vai heo tươi giảm 20%, giá chỉ từ 109.000 – 119.000 đồng/kg, sản lượng dự kiến 9 tấn

• Nạc heo xay tươi ưu đãi 20%, giá 109.000 đồng/kg, sản lượng 15 tấn

• Sườn non heo đông lạnh nhập khẩu giảm 25%, giá 99.000 đồng/kg, sản lượng 10 tấn

• Ba rọi heo tươi và nạc dăm heo tươi cùng ưu đãi 15%, giá lần lượt 159.000 đồng/kg và 149.000 đồng/kg

• Nhiều mặt hàng đông lạnh nhập khẩu khác như nạc vai, bắp heo, sườn sụn, dũng heo, tim heo… với mức giảm sâu lên đến 30%, giá chỉ từ 45.000 – 99.000 đồng/kg

MM Mega Market Việt Nam sở hữu platform thịt heo theo mô hình Từ trang trại đến bàn ăn, đảm bảo nguồn cung lẫn chất lượng.

Sở hữu lợi thế từ nền tảng chuỗi cung ứng khép kín từ trang trại đến bàn ăn, MMVN duy trì được nguồn cung thịt heo ổn định, liên tục. Mang nhãn hiệu riêng We Are Fresh, các sản phẩm thịt heo tươi sống được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn nguồn cung, giết mổ, vận chuyển đến bảo quản tại điểm bán, đảm bảo độ tươi, an toàn thực phẩm và chất lượng đồng đều mỗi ngày. Hệ thống kho vận và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế giúp MMVN giữ trọn độ tươi của sản phẩm ngay cả trong bối cảnh thị trường biến động mạnh. Ngoài ra, các khâu kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc cũng được triển khai chặt chẽ, rõ ràng.

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, việc tổ chức chương trình quảng bá thịt heo quy mô lớn không chỉ mang đến giải pháp mua sắm kinh tế cho người tiêu dùng, mà còn khẳng định vai trò của MMVN như một đối tác phân phối đáng tin cậy, góp phần bình ổn nguồn cung thực phẩm thiết yếu và đồng hành cùng khách hàng cá nhân cũng như khách hàng chuyên nghiệp trong mùa cao điểm đầu năm.

Đẩy mạnh hàng đặc sản địa phương, đáp ứng nhu cầu mâm cỗ và quà biếu Tết

Đáp ứng xu hướng tiêu dùng ưu tiên các giá trị truyền thống, MMVN tập trung giới thiệu nhiều sản phẩm Việt Nam chất lượng cao đặc trưng cho mùa Tết như củ kiệu chua ngọt, dưa món, tai heo ngâm chua, mắm cà pháo, bánh chưng… cùng các sản phẩm bánh kẹo, mứt Tết gồm bánh sữa, bánh đậu xanh Rồng Vàng, bánh pía kim sa, mứt lạc.

Đặc sản Việt Nam được khách hàng ưu tiên lựa chọn trong dịp Tết Bính Ngọ.

Các sản phẩm được ưu tiên trưng bày tại các vị trí nổi bật với mức giá hợp lý, đồng thời đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng

Bên cạnh đó, MMVN giới thiệu đa dạng các sản phẩm ăn vặt như khô cá chỉ vàng, khô mực, khô cá đù, khô cá lóc, tôm tích, đầu mực ép bánh tráng với nhiều chương trình ưu đãi, mức giảm giá lên đến hơn 30%, thu hút đông đảo khách hàng. Đồng thời, MMVN đẩy mạnh phân phối các loại trái cây đặc sản vùng miền như dừa, mãng cầu, đu đủ, khóm đỏ Tiền Giang; bưởi da xanh Bến Tre; dưa hấu Hắc Mỹ Nhân Long An; dưa Huỳnh Long Đồng Nai; vú sữa Vĩnh Long; Phật thủ Sơn La và bưởi Diễn Phú Thọ, được tuyển chọn kỹ lưỡng về chất lượng.

Nhiều sản phẩm trái cây Việt Nam được đóng gói sang trọng được nhiều khách hàng lựa chọn làm quà Tết.

Điểm khác biệt trong mùa Tết năm nay là bên cạnh các mặt hàng được bán theo kg, các sản phẩm trái cây như bưởi da xanh, dưa lưới mật, xoài cát Chu, xoài cát Hòa Lộc, vú sữa hoàng kim được đầu tư thiết kế và đóng gói trong những thùng, hộp quà Tết đẹp mắt, sang trọng, có giá từ 119.000-269.000 đồng/hộp.

Nhờ hình thức chỉn chu, giá cả hợp lý và khả năng đáp ứng đơn hàng số lượng lớn, các sản phẩm này không chỉ được các khách hàng cá nhân yêu thích mà còn được nhiều khách hàng doanh nghiệp lựa chọn làm quà biếu dành cho đối tác, khách hàng trong dịp Tết.

MM Mega Market tăng cường thời gian hoạt động trên toàn quốc, có trung tâm mở 24/24 trong 6 ngày liên tiếp

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng mua sắm và bảo đảm nguồn cung hàng hóa ổn định trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, MMVN thông báo lịch hoạt động của hệ thống trên toàn quốc như sau:

• Giai đoạn cao điểm trước Tết (từ 10/02 đến 15/02/2026, tức 23 – 28 tháng Chạp): Hệ thống tăng cường thời gian hoạt động, nhiều trung tâm kéo dài giờ mở cửa đến 23:00 – 24:00. Riêng MM Mega Market An Phú (TP. Hồ Chí Minh) hoạt động 24/24 nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm và phân phối hàng hóa gia tăng của khách hàng cá nhân và khách hàng chuyên nghiệp.

• Ngày 16/02/2026 (29 tháng Chạp): Toàn hệ thống phục vụ khách hàng đến 12:00 trưa, sau đó tạm ngừng hoạt động để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết.

• Ngày 17/02/2026 (Mùng 1 Tết): MM Mega Market Việt Nam đóng cửa toàn hệ thống.

• Ngày 18/02 – 19/02/2026 (Mùng 2 & Mùng 3 Tết): Một số trung tâm trọng điểm mở cửa trở lại với khung giờ phục vụ rút gọn, tùy theo từng địa điểm.

• Từ ngày 20/02/2026 (Mùng 4 Tết): Toàn bộ hệ thống MM Mega Market, bao gồm siêu thị và các kho giao hàng B2B trên toàn quốc, chính thức hoạt động trở lại bình thường theo giờ mở cửa tiêu chuẩn tại từng địa điểm.

MM Mega Market Việt Nam tăng cường thời gian hoạt động để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của khách hàng.