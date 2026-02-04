Công ty Thuỷ điện Ialy vượt trên 27,3% kế hoạch

Công ty Thuỷ điện Ialy (đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam) chúc mừng năm mới 2026, tự hào về thành tích sản xuất điện vượt kế hoạch năm 2025.

Hồ chứa Thuỷ điện IaLy.

Công ty Thuỷ điện Ialy (tổ dân phố 2, xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, đảm nhận chức năng quản lý vận hành 4 nhà máy thuỷ điện trên sông Sê San với tổng công suất 1.440 MW, sản lượng điện bình quân 5 tỷ 543 triệu kWh/năm, gồm các Nhà máy: Thuỷ điện Ialy, công suất 720MW; Thuỷ điện Ialy mở rộng, công suất 260 MW; Thuỷ điện Sê San 3, công suất 260 MW và Thuỷ điện Pleikrông, công suất 100 MW.

Từ khi phát điện tổ máy số 1 (5/2000) đến nay, Công ty đã sản xuất hơn 116,4 tỷ KWh điện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, kế hoạch do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao. Riêng năm 2025, Công ty sản xuất được hơn 6 tỷ 404 triệu kWh, vượt trên 27,3% kế hoạch EVN giao, nộp ngân sách Nhà nước, địa phương 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi (thuế tài nguyên, VAT, phí dịch vụ môi trường rừng hơn 1.322 tỷ đồng.

Nhân dịp năm mới Bính Ngọ 2026, Công ty Thuỷ điện Ialy kính chúc quý vị và gia đình mạnh khoẻ - hạnh phúc và thành công.

Giám đốc Công ty Thuỷ điện Ialy Đoàn Tiến Cường.