ACV thay đổi nhân sự quan trọng

TPO - Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) - được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV. Bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán Ban Tài chính - Kế toán ACV - được bổ nhiệm Phụ trách Kế toán ACV.

ACV vừa thông báo bổ nhiệm một số vị trí nhân sự quan trọng. Thông báo thay đổi nhân sự mới nhất được ký bởi ông Lê Văn Khiên - thành viên Hội đồng quản trị ACV - thay vì Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV Vũ Thế Phiệt như các công bố thông tin cách đây 2 tuần.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng Giám đốc ACV - được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV. Bà Phạm Thị Phương - Trưởng phòng Kế toán Ban Tài chính - Kế toán ACV được bổ nhiệm Phụ trách Kế toán ACV. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 2/2.

ACV cho biết ông Nguyễn Đức Hùng sẽ tạm thời phụ trách ban điều hành đến khi Hội đồng quản trị có quyết định nhân sự mới.

Ông Nguyễn Đức Hùng (bìa phải) trong một lễ ký kết. Ảnh: ACV.

Trước đó, ACV đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đào Việt Dũng để ông tập trung thực hiện nhiệm vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy ACV.

Theo tờ trình, việc miễn nhiệm ông Đào Việt Dũng được thực hiện căn cứ theo yêu cầu về tổ chức của ACV và ý kiến chỉ đạo của cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ.

Ở chiều ngược lại, đại hội cổ đông bất thường ACV đã thống nhất bầu ông Nguyễn Tiến Việt - Phó Tổng Giám đốc ACV - được bầu vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, ACV cũng miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Lương Quốc Bình và bầu bổ sung bà Phan Cẩm Tú vào vị trí này. Bà Phan Cẩm Tú năm nay 50 tuổi, có trình độ cử nhân kinh tế. Trước khi được bầu vào Ban Kiểm soát, bà Tú đang đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Quản lý tài sản thuộc Ban Tài chính - Kế toán ACV.

Hiện tại, ACV vẫn chưa công bố báo cáo tài chính quý IV/2025, dù đã quá hạn công bố.

ACV có vốn điều lệ hơn 35.828 tỷ đồng, trong đó Bộ Tài chính đại diện vốn Nhà nước nắm 95,41%. ACV hiện quản lý và vận hành 22 sân bay trên cả nước, trong đó có 11 cảng hàng không quốc tế. ACV cũng là chủ đầu tư dự án sân bay quốc tế Long Thành với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng.