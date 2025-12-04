Chuyện nghề môi giới bất động sản: Chất lượng nhân sự vẫn... bỏ ngỏ

Theo Luật Kinh doanh Bất động sản, Nghị định 96/2024/NĐ-CP và Thông tư 04/2024/TT-BXD chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, yêu cầu về đào tạo, chứng chỉ và tiêu chuẩn hành nghề môi giới được siết chặt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, một lực lượng lớn môi giới vẫn chưa đạt chuẩn nghề; nhiều người hành nghề thiếu kiến thức pháp lý, thiếu đào tạo bài bản, tạo ra rủi ro cho khách hàng và doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, những giải pháp nâng chuẩn đội ngũ môi giới trở nên cấp thiết để xây dựng một thị trường minh bạch và chuyên nghiệp.

Nguồn nhân lực chưa đạt chuẩn, thị trường còn tiềm ẩn rủi ro

Năm 2025 chứng kiến lượng giao dịch bất động sản đang phục hồi nhanh chóng sau những tháng trầm lắng, kéo theo nhu cầu nhân lực môi giới tăng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những con số lạc quan, thị trường còn tồn tại những khoảng trống năng lực và pháp lý của lực lượng môi giới.

Không ngừng chuyên nghiệp hóa môi giới để hướng tới phát triển BĐS bền vững

Theo báo cáo từ Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), chỉ 11,3% môi giới sở hữu chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực, có tới 51,8% chưa từng qua đào tạo, 24,1% đã từng học nhưng chưa được cấp chứng chỉ, và 12,8% có chứng chỉ nhưng đã hết hạn.

Số liệu đó cho thấy nhiều môi giới vẫn hành nghề mà chưa qua đào tạo bài bản, chứng chỉ không hợp lệ. Theo khảo sát của Viện nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, hiện nay, nhiều cơ sở không đủ điều kiện pháp lý vẫn tổ chức các khóa học, thậm chí cắt xén chương trình, thiếu kiểm tra đánh giá và sử dụng giảng viên thiếu trình độ.

Những giấy chứng nhận được cấp sau vài giờ, vài buổi học ngắn ngủi này không bảo đảm thời lượng theo quy định, nhưng vẫn được sử dụng trong nhiều hồ sơ pháp lý như xin cấp phép mở sàn hoặc dự thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Bên cạnh đó, thực tế đáng lo ngại là không ít chứng chỉ được thi hộ, cấp giấy giả tạo ra tình trạng “loạn bằng” và lỗ hổng pháp lý trong ngành.

Hậu quả là các giao dịch tiềm ẩn rủi ro: sai sót pháp lý, tranh chấp hợp đồng, gây mất niềm tin khách hàng và doanh nghiệp. Một số dự án lớn từng ghi nhận tình trạng môi giới thiếu kinh nghiệm dẫn đến sai sót trong hợp đồng, trì hoãn giao dịch, và thậm chí các tranh chấp kéo dài.

Các lỗ hổng này không chỉ ảnh hưởng đến khách hàng mà còn làm gián đoạn quá trình kết nối cung – cầu trên thị trường, tạo nguy cơ rủi ro pháp lý và giảm uy tín doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường phục hồi mạnh, nhu cầu môi giới chất lượng cao ngày càng lớn, nhưng cơ chế đào tạo, sát hạch chưa đáp ứng đủ. Đây là điểm nghẽn khiến thị trường vẫn “bỏ ngỏ chuẩn nghề”, đồng thời làm nổi bật tầm quan trọng của các giải pháp nâng chuẩn thực sự, bài bản và minh bạch.

Giải pháp thực tế cho môi giới BĐS chuẩn nghề: Cen Land mở 500 cơ hội đào tạo và thi chứng chỉ môi giới miễn phí

Nhận diện điểm nghẽn về năng lực và chứng chỉ môi giới, Cen Land phối hợp cùng Cen EcoTech triển khai chương trình 500 suất đào tạo và thi chứng chỉ môi giới miễn phí trên toàn quốc. Chương trình được xây dựng theo chuẩn đầu ra của Bộ Xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức pháp lý, kỹ năng giao dịch, đạo đức nghề và quản lý rủi ro.

Học viên hoàn tất khóa học sẽ được cấp chứng nhận hợp lệ, là điều kiện cần và đủ để tham gia kỳ thi sát hạch do Sở Xây dựng các tỉnh tổ chức, đảm bảo minh bạch và đúng quy định. Chương trình không chỉ giải quyết “điểm nghẽn” về đào tạo và sát hạch, mà còn tạo ra thế hệ môi giới chuẩn hóa – minh bạch – có trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng thị trường và củng cố niềm tin cho khách hàng.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái bất động sản Cen Land với nền tảng Cenhomes.vn mở ra cơ hội cho mọi môi giới, mọi độ tuổi, tiếp cận nguồn sản phẩm lớn, đa dạng. Kết hợp với chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ chuẩn, Cen Land giúp mỗi môi giới khi tham gia thị trường đều đúng chuẩn nghề, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Sự kết hợp giữa năng lực chuẩn hóa và kinh nghiệm thực tế mang lại lợi thế cạnh tranh, nâng uy tín cá nhân và củng cố niềm tin cho khách hàng.

Chương trình là bước đi chiến lược của Cen Land, nâng chuẩn thị trường, đồng thời minh chứng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy thị trường bất động sản minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững, truyền cảm hứng cho cộng đồng môi giới trên cả nước.

Với sự đón nhận tích cực từ cộng đồng môi giới – hơn 200 lượt quan tâm đăng ký trong một thời gian ngắn, các khóa đào tạo và thi chứng chỉ môi giới đã nhanh chóng được triển khai, mở ra cơ hội tăng trưởng nghề nghiệp bền vững cho mọi môi giới.

Đăng ký nhận miễn phí suất đào tạo và thi chứng chỉ môi giới bất động sản tại: https://tuyensinh.cenecotech.edu.vn/moigioibds

Hotline: 0845 899 889