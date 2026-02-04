ProSlide: Hợp tác với Sun World với 'tham vọng' biến Việt Nam thành điểm đến công viên nước hàng đầu châu lục

Trong cuộc trò chuyện với PV, Steve Avery - Phó Chủ tịch Cấp cao phát triển kinh doanh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của ProSlide Technologies - đã hé lộ hành trình hợp tác giữa tên tuổi hàng đầu về công nghệ trò chơi nước và thương hiệu Sun World để đưa Việt Nam vào hàng ngũ các cường quốc về phát triển công viên nước trên toàn cầu.

Ông Steve Avery - Phó Chủ tịch Cấp cao phát triển kinh doanh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, ProSlide Technologies

Sun World Vũng Tàu sở hữu nhiều trò chơi tầm cỡ quốc tế

Ông có thể chia sẻ về những điểm nhấn đặc sắc ProSlide mang đến Sun World Vũng Tàu? Điều gì khiến những trải nghiệm này trở nên độc đáo?

Phân khu giải trí biển AquaAdventure tại Sun World Vũng Tàu tự hào sở hữu danh mục trò chơi tầm cỡ quốc tế, trong đó nổi bật là RallyRACER 10 làn đường đầu tiên của ProSlide. Bên cạnh đó là hai tàu lượn nước thiết kế riêng: tàu lượn kidz dành cho những du khách nhỏ tuổi, và tàu lượn nước (dành cho 4 người) dài nhất Châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài ra còn có tổ hợp đường trượt nước cao cấp, mang đến những trò chơi tương tác gia đình với công suất cao.

Những tổ hợp trò chơi hấp dẫn này được thiết kế để kết nối các thế hệ gia đình nhiều độ tuổi, tạo nên những khoảnh khắc không thể quên cho du khách địa phương cũng như du khách quốc tế. Đây còn là những dấu ấn giúp định vị Việt Nam là một trong những đơn vị tiên phong toàn cầu trong lĩnh vực phát triển công viên nước.

Lợi thế đường trượt “breakaway” độc đáo của ProSlide lần đầu tiên có “phiên bản” 10 làn

Những tính năng độc đáo hoặc những đổi mới kỷ lục quốc tế nào sẽ được ProSlide giới thiệu tại Sun World Vũng Tàu?

Vũng Tàu sẽ sở hữu nhiều trò chơi tầm cỡ quốc tế. Đặc biệt có hai tàu lượn nước kỷ lục, mỗi chiếc có thiết kế riêng, tạo dấu ấn đặc biệt theo tầm nhìn của Sun World.

Đó là đường trượt 10 làn đầu tiên trên thế giới ProSlide cung cấp (đang trong quá trình xác lập Kỷ lục Guinness thế giới). Trò chơi này sở hữu thiết kế “breakaway” độc đáo, nhiều phong cách đường trượt khác nhau, tích hợp hệ thống chấm điểm kỹ thuật số hiện đại, kết thúc với làn trượt nước rút rất kịch tính. Chúng tôi còn có tàu lượn nước 4 người dài nhất châu Á - Thái Bình Dương được thiết kế riêng cho Sun World Vũng Tàu, sử dụng công nghệ đẩy nước độc đáo của ProSlide.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp tổ hợp đường trượt nước cao cấp theo mô hình RideHOUSE 600 Pro với công suất hoạt động cao.

Đây là những tổ hợp kỷ lục, do Sun World và ProSlide hợp tác phát triển, nhằm mang lại những trải nghiệm hấp dẫn quy mô lớn, có điểm nhấn khác biệt rõ ràng, và đáp ứng hiệu suất vận hành bền vững.

ProSlide đánh giá như thế nào về mối quan hệ hợp tác giữa ProSlide và Sun World?

Sự hợp tác giữa chúng tôi đã được tăng cường liên tục suốt hơn 12 năm - một cột mốc thực sự truyền cảm hứng. Sun World là một thương hiệu có tầm nhìn vượt trội, tương tự như những đối tác lâu năm của chúng tôi như Disney, Universal, Atlantis hay Rulantica của Europa Park. Họ là những tên tuổi tiên phong ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã cùng ProSlide thiết kế và phát triển những công viên nước tốt nhất thế giới.

Các tổ hợp trò chơi đẳng cấp và mới mẻ của ProSlide thiết kế theo chiến lược riêng của Sun World.

Sun World không chỉ là khách hàng; họ là đối tác thực thụ trong sứ mệnh của chúng tôi: làm cho thế giới tốt đẹp hơn, tại mỗi công viên nước.

Tầm nhìn của Sun World và chuyên môn kỹ thuật của ProSlide biến mọi thứ thành khả thi

ProSlide đã gặp phải những thách thức và cơ hội nào khi hợp tác với Sun Group trong các dự án tại Việt Nam?

Cả Vũng Tàu lẫn Aquatopia đều phải đối mặt với thời gian hoàn thiện cực kỳ gấp rút, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa đôi bên. Việc hoàn thành hai tàu lượn nước thiết kế riêng và những sáng tạo “lần đầu tiên” của ProSlide như tàu lượn nước kidz và PowerRAPIDS, cùng với nhiều tổ hợp theo cấu trúc RideHOUSE với tiến độ của Sun World buộc chúng tôi làm viêc với tinh thần “không có bất cứ một sơ hở nào”.

Sự hợp tác nhiều năm giữa các đội ngũ của chúng tôi đã biến những điều đó thành khả thi. Tầm nhìn đầy tham vọng của Sun World kết hợp với chuyên môn kỹ thuật của ProSlide tạo điều kiện để hoàn thành những dự án hàng đầu thế giới một cách an toàn và theo tiến độ thần tốc. Kết quả là Việt Nam hiện vận hành những trò chơi công viên nước tiên tiến nhất thế giới.

Ông Steve Avery và đồng nghiệp trên cáp treo vượt biển lớn nhất trong một lần sang Sun World Hòn Thơm.

Kế hoạch hợp tác tiếp theo của ProSlide với Sun World tại Việt Nam là gì?

Chúng tôi đang tích cực triển khai nhiều dự án, khai thác tiềm năng trên khắp Việt Nam, vừa nâng cấp những điểm đến hiện có và khám phá những điểm đến mới.

Khi Sun World tiếp tục theo đuổi những điểm đến tầm cỡ quốc tế và khác biệt, ProSlide mang lại công nghệ kỹ thuật, thiết kế, và các trò chơi nước để biến những tầm nhìn đó thành những trải nghiệm công viên nước mà mỗi gia đình sẽ yêu thích và nhớ mãi.

Những gì chúng tôi sắp ra mắt sẽ tiếp tục nâng tầm vị thế của Việt Nam trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ cho những trải nghiệm công viên nước hàng đầu thế giới.

ProSlide đánh giá tiềm năng của ngành công nghiệp công viên nước tại Việt Nam và châu Á như thế nào? Sun World đóng vai trò gì trong sự phát triển này?

Việt Nam tiêu biểu cho một trong những cơ hội tăng trưởng thú vị nhất trên toàn cầu, với sự phát triển du lịch nhanh chóng, khả năng chi tiêu gia tăng của tầng lớp trung lưu, và nhu cầu ngày càng cao về những trải nghiệm giải trí tầm cỡ quốc tế.

Sun World đang tích cực đáp ứng sự tăng trưởng này thông qua phát triển các điểm đến có tầm nhìn dài hạn, hợp tác với những đối tác như ProSlide để mang lại những trải nghiệm công viên nước cạnh tranh ở cấp độ toàn cầu. Những điểm đến như Sun World Vũng Tàu và Aquatopia xứng danh được đứng cạnh những điểm đến công viên nước hàng đầu thế giới.

Thông qua sự hợp tác chiến lược, chúng tôi đã hoàn thành những điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới một cách an toàn và trong thời gian kỷ lục, một minh chứng sống động rằng Việt Nam không chỉ có thể sánh bằng mà còn vượt trội so với bất kỳ điểm đến nào trên toàn cầu.

Mục tiêu toàn cầu của ProSlide năm 2026 là gì? Sự hợp tác với Sun World có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động năm tới của ProSlide?

Mục tiêu 2026 của chúng tôi xoay quanh đổi mới sáng tạo, hợp tác chiến lược, sức ảnh hưởng, và sau tất cả là trải nghiệm du khách. Chúng tôi hướng tới việc giới thiệu những công nghệ đột phá như Tàu lượn nước Kidz và trò chơi phiêu lưu trượt phao nước dành cho gia đình PowerRAPIDS, mở rộng hợp tác chiến lược với các khách hàng hàng đầu toàn cầu, hướng đến kiến tạo những trải nghiệm gia đình đáng nhớ.

Sun Group hoàn toàn phù hợp với những ưu tiên này. Nhờ vào sự hợp tác mạnh mẽ và tâm huyết của các nhóm thực thi dự án, chúng tôi đã hoàn thành hai tàu lượn nước độc lạ, RocketBLAST dài nhất khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cùng nhiều trải nghiệm tầm cỡ quốc tế. Tất cả đều được hoàn thành an toàn, trong thời gian kỷ lục.

Đó chính là định nghĩa của ProSlide trong hợp tác chiến lược tương lai: làm việc cùng những nhà phát triển có tầm nhìn sáng suốt, cung cấp những trò chơi nước vừa mới mẻ vừa đạt hiệu năng cao, đồng thời giữ vững những tiêu chuẩn an toàn và chất lượng tuyệt đối.