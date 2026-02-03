Nhiều chuyến bay, tàu xe đưa công nhân về quê ăn Tết

TPO - Với hơn 550 vé máy bay và hàng nghìn vé tàu, xe được hỗ trợ, quy mô chương trình chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 tăng mạnh so với mọi năm, đảm bảo hành trình về quê sớm cho công nhân, người lao động trước ngày 25 tháng Chạp.

Theo thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sẽ có 550 người lao động được về quê ăn Tết trên 3 "Chuyến bay Công đoàn". Các chuyến bay được bố trí chuyên biệt, kết nối TPHCM với các cửa ngõ giao thông trọng điểm phía Bắc và miền Trung.

Tổng LĐLĐ Việt Nam hỗ trợ 500 vé; Vietnam Airlines hỗ trợ 50 vé miễn phí cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và áp dụng chính sách giảm giá, ưu tiên tải cung ứng cho các chuyến bay do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức trong bối cảnh cao điểm đi lại dịp Tết.

Hơn 550 vé máy bay và hàng nghìn vé tàu, xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết.

Ngoài ra, LĐLĐ TPHCM cũng tiếp tục "tiếp sức" bằng việc hỗ trợ thêm 500 vé máy bay, mở rộng cơ hội cho công nhân trên địa bàn. Các chuyến bay này dự kiến cất cánh vào ngày 25 tháng Chạp, tức ngày 12/2 - thời điểm cao điểm nhất của mùa Tết.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, chương trình hỗ trợ vé bay Tết cho người lao động được mở rộng qua từng năm. Năm 2023, “Chuyến bay Công đoàn” hỗ trợ khoảng 80-100 người; đến Tết Ất Tỵ 2025 tăng lên 450 người.

Cùng với “Chuyến bay Công đoàn”, chương trình “Chuyến tàu Công đoàn” dự kiến hỗ trợ khoảng 2.000 vé tàu hỏa khứ hồi kèm quà tết, do các địa phương phối hợp Công đoàn Đường sắt Việt Nam thực hiện. Tại các tỉnh, thành phố, hàng nghìn "Chuyến xe Công đoàn" cũng đồng loạt được triển khai, đảm bảo phủ kín nhu cầu của đoàn viên trên khắp cả nước.